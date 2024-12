Putin: Raketen-Angst in Baerbocks Ministerium – Deutschland wäre schutzlos ausgeliefert

Besorgniserregende Enthüllung! Wie die „Bild“ berichtet, kommt das Ministerium von Annalena Baerbock zum Ergebnis, dass Deutschland gegen Putins neue Superwaffe schutzlos ist. Das Auswärtige Amt analysierte, ob die Bundeswehr bei einem Angriff überhaupt reagieren könnte – mit einem negativen Resultat.

Im Verteidigungsministerium von Boris Pistorius zeigt man sich verwundert, wieso das Gutachten überhaupt erstellt wurde.

Große Sorge wegen Hyperschallraketen vom Typ Oreschnik

Wie die „Bild“ schreibt, kommt das „geheime Gutachten“ aus dem Haus von Baerbock zur Erkenntnis, dass Deutschland gegen die Oreschnik-Hyperschallraketen machtlos wäre. Putin hatte angekündigt, die neuen Mittelstreckenraketen auch in Belarus zu stationieren – also noch näher auch an Deutschland.

Zwar verfüge Deutschland über Patriot-Flugabwehrraketen, doch dieses System sei nicht zur Abwehr von Oreschnik geeignet. Wörtlich heißt es in dem internen Papier aus dem Auswärtigen Amt: „Ein eventuelles Abfangen wäre eher ein Glückstreffer.“ Putins Raketen sind einfach zu schnell und manövrierfähig.

Deutschland will gegen Putin nachrüsten

Immerhin: Deutschland will bei der Flugabwehr nachrüsten. So plant die Bundesregierung, das international hoch geachtete israelische Raketenabwehrsystem Arrow zu beschaffen. Ob das aber tatsächlich Putins neue Superraketen abfangen könnte, ist fraglich. Der russische Präsident prahlt damit, dass seine Raketen von keinem aktuellen Abwehrsystem ausgeschaltet werden könnten.

Nach Recherchen der „Bild“ ist man darüber hinaus im Verteidigungsministerium irritiert darüber, dass Baerbocks Haus überhaupt eine solche Analyse zur Abwehrbereitschaft des Landes erstellt hat. Dem Ministerium von Pistorius sei die Schutzlücke schließlich bekannt und Gegenmaßnahmen seien längst eingeleitet worden.