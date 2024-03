Putin: Atombomben-Satz von ehemaliger ZDF-Moderatorin schlägt hohe Wellen

Wie aufgeladen die Debatten zwischen Menschen sind, die sich vor einer Eskalation des Krieges fürchten, und jenen, die den Besorgten Feigheit gegenüber Putin vorwerfen, zeigt ein Shitstorm im Netz.

+++ Lesenswert: Putin: Reibereien bei Wahl der Russen in Deutschland – Polizei muss eingreifen +++

Es geht um die frühere ZDF-Moderatorin Petra Gerster. Sie ging 2021 eigentlich in den TV-Ruhestand, hat aber in Talkshows immer mal wieder Auftritte. Wie nun in der BR-Sendung „Der Sonntags-Stammtisch“. Dort diskutierte sie am Sonntagvormittag mit anderen Gästen unter anderem über den Ukraine-Krieg und wie Deutschland sich gegen Putin zur Wehr setzen sollte.

Satz von Petra Gerster sorgt für Aufregung bei Besorgten

Dabei fiel ein Satz, der vor allem auf X (früher Twitter) prompt für Aufregung sorgte. Gerster sagte: „Ich persönlich habe mehr Angst davor, dass Putin den Krieg gewinnt als dass er die Atombombe zündet.“

+++ Interessant: Putin: Lächerliche Wahlbeteiligung bei der Armee – „Hoffe, die haben ein hieb- und stichfestes Attest“ +++

Geht Gerster leichtfertig mit der nuklearen Gefahr um? Der Bayerische Rundfunk bemühte sich um Einordnung des Satzes: „Die frühere ZDF-Moderatorin Petra Gerster hält das Risiko einer atomaren Eskalation durch Putin für eher unwahrscheinlich: Schließlich würde Putin ‚jede Woche mit der Atombombe‘ drohen, sagte sie beim BR Sonntagsstammtisch.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Feigheit oder Leichtsinn angesichts der Putin-Gefahr

Doch die Empörung über Gersters Ansicht war enorm. Viele werfen ihr eine unverantwortliche Einstellung vor. Einige Kommentare aus dem Netz:

„Ich empfehle Petra Gerster einen Bildungsurlaub in Hiroshima und Nagasaki“

„Diese Egos sind völlig aufgeblasen. Vor was Frau Gerster Angst hat, ist völlig irrelevant.“

„Diese Haltung ignoriert grob die verheerenden globalen Folgen, die nukleare Waffen mit sich bringen. Ein solcher Vergleich ist nicht nur absurd, sondern auch zutiefst respektlos gegenüber den potenziellen Opfern einer nuklearen Katastrophe.“

„Was will sie uns sagen? Lieber sterben wir alle zusammen im nuklearen Inferno als dass Putin in der Ukraine dauerhaft Gebiete annektiert?“

Vielleicht ist aber auch ein Thema wie die Kriegsgefahr durch Putin nicht geeignet, um bei Weißbier am BR-Stammtisch eine besonders gehaltvolle und tiefgründige Diskussion zu bekommen…