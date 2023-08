Prigoschin: Nach DNA-Test – Russland bestätigt Tod von Wagner-Chef

Russland hat den Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nun offiziell bestätigt.

Vor vier Tagen war ein Privatflugzeug in Russland abgestürzt – auf der Passagierliste stand der Name von Prigoschin. Mit seiner berüchtigten Wagner-Söldnertruppe war er vor rund zwei Monaten in Richtung Moskau marschiert und hatte damit den Kreml und Wladimir Putin direkt herausgefordert.

Prigoschin: Russland bestätigt Tod von Wagner-Chef

Nun soll ein DNA-Test dazu beigetragen haben, Prigoschins Tod zu bestätigen. Bei den genetischen Untersuchungen seien alle zehn Todesopfer des Absturzes identifiziert worden, erklärte das russische Ermittlungskomitee am Sonntag – darunter auch Prigoschin.

Es handele sich um die auf der Passagierliste des Fluges aufgeführten Personen.

Seit dem Absturz gibt es Spekulationen, dass es sich um einen Anschlag auf den Wagner-Chef gehandelt haben könnte. Der Kreml wies jegliche Vermutungen über eine Verwicklung in den Fall als „absolute Lüge“ zurück.

Zwei Monate nach Marsch auf Moskau

Genau zwei Monate vor dem Flugzeugabsturz hatte Prigoschin seine Söldner in einem Aufstand Richtung Moskau marschieren lassen. Ziel war laut Prigoschin der Sturz der russischen Armeeführung und von Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Nach einem Tag hatte der Wagner-Chef den Aufstand jedoch wieder abgeblasen, im Gegenzug wurde ihm Straffreiheit zugesichert. (mit afp)