Nicht die AfD: Andere Partei bekommt den meisten Hass von allen ab

Die jüngsten gewaltsamen Angriffe auf Politiker sämtlicher Parteien sorgen im ganzen Land für Unmut und Sorge. Am Sonntag (05. Mai) gehen deswegen tausenden Menschen auf die Straße und zeigen so ihre Solidarität. Doch entgegen der vermeintlichen Erwartung ist nicht die AfD das Angriffsziel Nummer Eins.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Mutmaßlicher Angreifer auf SPD-Politiker Ecke stellt sich – er ist erst 17 Jahre alt +++

Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem verbale Attacken gegen die Repräsentanten der Parteien noch das kleinste Übel sind. Am Samstag (4. Mai) wird ein SPD-Politiker in Dresden Not-OP reif geprügelt, keine Seltenheit mehr.

Angriffe auf Politiker verschiedener Parteien nehmen drastisch zu

Der Bundestag hat nun eine besorgniserregende Statistik veröffentlicht: 2023 gab es 2790 Übergriffe auf Politiker, knapp 63 Prozent mehr als im Vorjahr! Trauriger Spitzenreiter mit 1.219 angegriffenen Vertretern sind die Grünen.

Grüne AfD CDU/CSU FDP Linke SPD Insgesamt 1.219 478 295 299 79 420 2790 Angriffe auf Politiker ihrer Parteien 2023, Quelle: Deutscher Bundestag

Erst vor wenigen Tagen (4. Mai) wird der Grünenpolitiker Rolf Fliß in Essen von unbekannten Passanten angegriffen. Ein Parteikollege und er sind spazieren, als sie laut Angaben der Polizei von drei unbekannten Männern in eine Diskussion verwickelt werden. Nach mehreren Beleidigungen eskaliert die Situation und dem Parteimitglied wird brutal ins Gesicht geschlagen. Sogar der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Informationen für dich

Die besorgniserregenden Entwicklungen sorgen auch bei der Bundesinnenministerin für Unmut. „Auch diese Tat ist ein weiterer Angriff auf unsere Demokratie. Egal ob im Osten, Westen, Norden oder Süden, auf dem Land oder in der Stadt: Alle Demokraten müssen diesem zunehmenden Klima der Gewalt entgegentreten“, schreibt Nancy Faeser auf „X“.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

AfD bis Grüne: Bekommen Politiker mehr Polizeischutz?

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz ist besorgt und fordert Unterstützung aus der Bevölkerung: „Achselzuckendes Hinnehmen ist niemals eine Option. Denn Angriffe, wie der auf den Europaabgeordneten Matthias Ecke und auf andere Kandidatinnen und Kandidaten, bedrohen unsere Demokratie. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen“, heißt es auf „X“.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Grüner Ortsverband zensiert eigenes Europawahl-Plakat – Slogan überklebt! +++

Als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen werden jetzt die Rufe nach mehr Polizeischutz für Politiker der Parteien lauter – von AfD bis Grüne. Faeser hat bereits eine Sonderkonferenz der Innenminister von Bund und Ländern ins Leben gerufen, um einen Schutzplan zu entwickeln. Sie fordert dabei unmittelbar mehr Polizeischutz für Wahlkämpfer – schon jetzt im EU-Wahlkampf.