Wahl-O-Mat zum Konklave: Hier findest du deinen Papst

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Während in Deutschland noch alle über die Kanzlerwahl von Friedrich Merz philosophieren, steht am Mittwochnachmittag (07. Mai) die nächste Wahl an. Diesmal zwar nicht in Deutschland, dafür aber mit weltweiter Bedeutung. Im Vatikan beginnt das Konklave. Kardinäle aus aller Welt haben sich bereits im Petersdom versammelt.

Um 16.30 Uhr ziehen die 133 Kardinäle, die über den 267. Papst abstimmen werden (das Konklave), in die Sixtinische Kapelle ein. Getrennt von äußeren Einflüssen stimmen sie hier über die Nachfolge von Papst Franziskus ab. Abgestimmt wird so lange, bis einer der Kandidaten eine Zweidrittelmehrheit auf sich vereinen kann.

Konklave: Wer wird der neue Papst?

Wenn du wissen möchtest, welches potenzielle Oberhaupt der weltweit 1,4 Milliarden Katholiken am besten zu dir passt, könnte dir dieses Feature helfen: der Kardinal-O-Mat zur Papstwahl 2025. Das College of Cardinals Report hat hierfür die wichtigsten Positionen der zur Auswahl stehenden Kardinäle herausgearbeitet und in zehn Thesen zusammengefasst.

Angelehnt ist das Konzept an des Wahl-O-Mat, welcher vor Landtags- und Bundestagswahlen freigeschaltet wird. Thematisiert werden unter anderem kirchenpolitische und gesellschaftspolitische Themen wie die Segnung oder die gleichgeschlechtliche Partnerschaft.

„Die von Papst Franziskus eingeführten Beschränkungen der Feier der tridentinischen Messe in der Form vor dem zweiten Vatikanischen Konzil sollen bestehen bleiben“, lautet beispielsweise eine These. Wie auch beim Wahl-O-Mat kann man den Formulierungen zustimmen, sie ablehnen oder mit „neutral“ antworten.

Insgesamt analysiert der Kardinal-O-Mat die Positionen von 33 zur Wahl stehenden Kardinälen. Nach Beantwortung der Thesen wird die Übereinstimmung mit den jeweiligen Kandidaten angezeigt. Optional kann die Auswahl auch auf die Papabile, die besonders aussichtsreichen Kandidaten, eingeschränkt werden.

Das Tool zur Papstwahl ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da er von einer Papst-kritischen Institution stammt. Die Datenbasis wurde von einigen Kirchen-nahen Portalen kritisiert.