Flieht Özdemir von der Ampel? Neue Spekulationen kommen aus Baden-Württemberg

Verabschiedet sich Cem Özdemir von der Ampel-Regierung? Nicht nur die Bevölkerung scheint immer mehr auf Distanz zur Chaos-Truppe um Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu gehen – auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zeigte sich zuletzt höchst unglücklich mit Beschlüssen seiner Regierung. Wie passend, dass demnächst das Amt des einzigen grünen Ministerpräsidenten frei wird.

Das Dreigespann Christian Lindner (FDP), Robert Habeck (Grüne) und Olaf Scholz brachte die Bürger zuletzt mit einem Sparbeschluss im Haushaltsstreit zur Weißglut. Gerade die Bauern schnaubten vor Wut. Der Grund: Der Beschluss sieht vor, dass Agrardiesel nicht mehr subventioniert werden und es keine Kfz-Steuerbefreiung mehr geben soll.

Özdemir kritisiert Ampel-Sparbeschluss

Das erzürnte auch den grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Zuletzt bekräftigte er noch einmal die Kritik an dem Beschluss. „Diese Kürzungen, wie wir sie da vornehmen, die überfordern den Sektor“, sagte Özdemir im ARD-„Morgenmagazin“. Die Schmerzgrenze für Landwirte sei mit dieser Maßnahme „meines Erachtens überschritten“, fügte Özdemir hinzu.

Da passt es doch, dass der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75) in Baden-Württemberg bei der Wahl Anfang 2026 nicht mehr antreten will. Damit geht eine Ära nach 15 Jahren zu Ende. Kretschmann, gelernter Lehrer, führte die Grünen 2011 nicht nur erstmals in die Landesregierung. Er verdoppelte dabei den Stimmenanteil der Grünen und ließ sie auch in der Regierung weiter wachsen. Aus 12 Prozent wurden aus dem Stand 24 Prozent, fünf Jahre später waren es schon 30 Prozent und bei der letzten Wahl 2021 fast 33 Prozent.

Als Nachfolger würde sich Özdemir anbieten, auch wenn er noch keine diesbezüglichen Ambitionen anklingen ließ. Özdemir gehört zu den prominentesten und beliebtesten Grünen. Er hat die Bundespartei zehn Jahre angeführt, hat Regierungserfahrung. Er gilt als guter Redner und Menschenfänger. Zudem: Würde er seinen Platz als Landwirtschaftsminister räumen, könnte jemand aufrücken, der sich so sehr in das Amt sehnte – Anton Hofreiter.