Luisa Neubauer über irren Wirbel um Haustier-Verbot: „Welpen zum Frühstück“

Die irre Aufregung um den neuen Chef der Grünen Jugend und seine frühere Aussagen über Haustiere geht weiter. Die „Bild“ nennt Jakob Blasel (24) sogar einen „Welpen-Feind“ und die CSU stimmt ein. CSU-Generalsekretär Martin Huber behauptet fälschlicherweise, die Grüne Jugend wolle Hunde verbieten. Das sei „herzloser Irrsinn“. Auch deswegen sei man gegen Schwarz-Grün. Wie der Juniorchef der Grünen antwortet – und wie die Klimaaktivistin Julia Neubauer reagiert.

Faktencheck: Will die Grüne Jugend Hunde verbieten?

Es ist nicht richtig, dass die Grüne Jugend nun Hunde oder andere Haustiere verbieten will. Der frühere Fridays-for-Future-Mitbegründer und heutige Grünen-Politiker Blasel hatte allerdings vor fünf Jahren in einem Funk-Interview gesagt, dass Haustiere klimaschädlich seien. Demonstrativ postete er jetzt aber ein Foto von sich wie er einen süßen Hund streichelt. Der Neubauer-Vertraute versichert, er liebe alle Hunde.

„So liebenswürdig unsere Haustiere auch sind, wir brauchen sie eigentlich nicht, und das ist ein ziemlicher Umwelt- und CO2-Luxus, den wir uns da leisten“, so der Politiker 2019. Er plädierte dafür, dass es verboten wird, „Tiere unnötig zu züchten“ und empfahl, „vor allem Tiere aus dem Tierheim zu nehmen“.

Ricarda Lang und Luisa Neubauer machen sich über CSU lustig

Dass die CSU dieses Thema so polemisch aufgreife (Social-Media-Post: „Grüner Verbotswahn immer irrer“), erinnert die Noch-Grünen-Chefin Ricarda Lang an Donald Trump. Der verbreitete im US-Wahlkampf die Fake-News, dass illegale Migranten in der Stadt Springfield Hunde und Katzen essen. „‚They‘re eating the dogs!‘ auf Wish bestellt“, so Lang auf X.

Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer, selbst Mitglied der Grünen, kann über die Aufregung der Christsozialen nur lachen: „Ihr denkt, mit einem Social Media Post ist es getan? Die nehmen uns die Hunde weg! Die Katzen! Was kommt als nächstes? Welpen zum Frühstück? Da sind sie nämlich gar nicht mehr so vegan, klassisch Doppelmoral. Los geht’s CSU-Plakatkampagne, Landtagsrede, worauf wartet ihr?“