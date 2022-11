NATO-Bündnisfall? Selenskyj und Melnyk stacheln an – „Schnell reagieren“

Weltweite Besorgnis nach Raketeneinschlag in Polen

Der Einschlag einer Rakete in einem polnischen Dorf nahe der Grenze zur Ukraine hat in Warschau und bei den westlichen Verbündeten Polens große Besorgnis ausgelöst. Die polnische Regierung erklärte, die Rakete stamme offenbar aus "russischer Produktion", es sei aber noch unklar, wer sie abgefeuert habe."I am calling on all Poles to remain calm in the face of this tragedy," Morawiecki says after emergency government meetings in Warsaw.