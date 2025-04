Aktien: MSCI-World – die fetten Jahre sind offenbar vorbei

Auf MSCI-World zu setzen, bedeutete bisher aufs Gewinnen zu setzen. Seit 1970 hat der MSCI World eine durchschnittliche Rendite von 7,7 Prozent hingelegt. Ziemlich gut und ziemlich solide.

+++ Auch interessant: Rente Auszahlung März 2025: An diesen Tagen ist es so weit +++

Viele ETF-Anleger haben auf MSCI-World geschworen. Doch die fetten Jahre scheinen vorbei. Aus verschiedenen Gründen.

Zinsen im Sinkflug beflügelten MSCI World

Ein Erfolgsfaktor von MSCI World war, dass sich die Zinsen seit 1980 in einem ganz langen Sinkflug befanden, was den MSCI World beflügelte. Doch seit einigen Monaten läuft es nicht mehr so rund. Der Zölle-Schock vom Trump bringt erst recht alles durcheinander und löst neues Börsen-Chaos aus.

Hintergrund: Die Regionen im MSCI Index sind nicht gleichgewichtet. Maßgeblich für die Zusammensetzung ist allein die Marktkapitalisierung der Unternehmen. Nur die Größten schaffen es in die Auswahl.

Die Top-Ten-Platzierungen im MSCI World werden allesamt von US-Unternehmen besetzt

Und das waren vor allem US-Unternehmen, die in den vergangenen Jahren im Zuge des Tech-Booms immer größer geworden sind. Die Top-Ten-Platzierungen im MSCI World werden allesamt von US-Unternehmen besetzt. Insgesamt machen die USA rund 73 Prozent des Welt-Index aus. Diese hohe Gewichtung war bisher von Vorteil. Denn die USA performten deutlich besser als die anderen Regionen.

Doch nun kommt der Börsenaufschwung in den USA zum Stillstand. Gründe: Die anfängliche Euphorie nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist verflogen. Die Investoren befürchten die Negativfolgen, die Trumps Zollpolitik und sein harter Sparkurs in den Behörden hat. Erste Daten zur Wirtschaftsentwicklung wecken Zweifel, ob die Konjunktur weiter so stark laufen wird wie in den vergangenen Jahren. Die Folge: US-Aktien werden verkauft.

Finanztip meint mit einer langfristigen Perspektive: „Es wird wahrscheinlich nicht mehr so gut laufen, wie seit 1970. Deswegen rechnen wir eher im Mittel so mit 6 Prozent Aktienrendite auf lange Sicht.“ Und dennoch, führt Finanztip aus, seien „Aktien-ETFs eine richtig gute Idee für Deine Altersvorsorge“.