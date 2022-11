Midterms 2022: Heftiger Wahl-Krieg – „Zäune und Barrikaden vor Wahlstationen“

Heute finden die Midterms in den USA statt. Für Präsident Biden entscheidet sich, wie viel er in den nächsten zwei Jahren noch erreichen kann. Denn die Stimmung in Amerika ist aufgeheizter denn je.

Dafür rüstet sich nun ein Bundesstaat besonders aus, um sich für die Midterms vorzubereiten. Sie sagen den „Wahlleugnern“ den Kampf an.

Midterms 2022: US-Staat fährt alle Geschütze aus

Noch bis heute bestreiten die meisten Republikaner, dass US-Präsident Joe Biden die Wahl 2020 rechtmäßig gewonnen hätte. Trumps Lüge der gestohlenen Wahl sorgt dafür, dass Wahlhelfer belästigt und bedroht werden. Besonders spürbar ist das im US-Staat Arizona. Um sich dem entgegenzustellen, schöpft der Staat alle Mittel aus: uniformierte Beamte, Blockaden und Streifenwagen. „Ich hätte mir nie gedacht, dass wir Zäune und Barrikaden vor Wahlstationen aufstellen müssen“, sagt Arizona-Sheriff Paul Penzone bei „ ZDF-heute“.

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Einschüchterungsversuche vor Wahllokalen. Um Wahlhelfer auf Anfeindungen und Aggressionen am Wahltag vorzubereiten, haben sie extra Training erhalten. Aber bereits zwei Jahren ist die Bedrohung im Staat allgegenwärtig. Trump-Anhänger und Verschwörungstheoretiker machen Arizona durch die Wahlergebnisse 2020 zur Zielscheibe ihrer Aggressionen.

Midterms 2022: USA zittern Wahlausgang entgegen

Bei den „Midterms“ in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden werden am heutigen Dienstag (08.11.) über die Mehrheitsverhältnisse im Kongress abgestimmt. Entschieden wurde auch über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten empfindlich einschränken würde.

Den Republikaner bekommen nach Umfragen gute Chancen, die Mehrheit zu übernehmen. Im derzeit knapp von den Demokraten kontrollierten Senat wurden Kopf-an-Kopf-Rennen um mehrere Sitze erwartet. Übernehmen die Republikaner die Kontrolle im Kongress, dürfte Bidens zweite Amtshälfte von Blockaden und parteipolitischen Kämpfen geprägt sein.