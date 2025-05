Kanzlerwahl von Merz: Es gibt großes Erstaunen, als das bekannt wird

Nur noch wenige Tage, dann wird Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler gewählt. Sofern seine schwarz-rote Mehrheit im Bundestag steht. Die Kanzlermehrheit ist mit 12 Stimmen Vorsprung zwar knapp, aber alles andere als seine Wahl zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik wäre eine Sensation.

Im Vorfeld der Kanzlerwahl am Dienstag (6. Mai) sorgen zwei Meldungen für Ausrufezeichen und Erstaunen. Sie betreffen Angela Merkel und Olaf Scholz.

Berlin tuschelt über zwei Meldungen im Vorfeld der Merz-Wahl

Dass Merkel und Merz keine Freundschaft verbindet, wissen alle in Berlin. Einst setzte sich Merkel im CDU-Machtkampf gegen ihn durch. Merz ergriff die Flucht in die Wirtschaft. Jetzt, wo er es als späte Genugtuung doch noch ins Kanzleramt schafft, will er mit der Asylpolitik von Merkel aufräumen.

Dennoch wird die Merz-Rivalin und Altkanzlerin am Dienstag auf der Ehrentribüne im Bundestag Platz nehmen. Auch bei der Wahl von Olaf Scholz 2021 saß sie dort, damals noch mit Corona-Maske. Dafür wird sie am Montagabend beim Großen Zapfenstreich zum Abschied von Olaf Scholz nicht dabei sein. Das teilte eine Sprecherin dem „Tagesspiegel“ mit. Auch die Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck und Christian Wulff werden bei der Bundeswehr-Zeremonie fehlen.

Auch Scholz springt über seinen Schatten

Zurück zur Merz-Wahl. Auch Noch-Kanzler-Scholz sorgte im Vorfeld für eine Meldung. Obwohl sich der Sozialdemokrat und der CDU-Chef im Wahlkampf nichts schenkten, will Scholz bei der Kanzlerwahl für seinen Konkurrenten stimmen. Das erklärte sein Sprecher Steffen Hebestreit.

Was Scholz nach der Staffelübergabe an Merz plant, verrät er öffentlich noch nicht. „Der Bundeskanzler ist als direkt gewählter Abgeordneter weiterhin Mitglied des Deutschen Bundestages, und er ist natürlich auch als Bundeskanzler a.D. weiterhin tätig“, so Hebestreit. „Er wird da sicherlich für sich einen Weg suchen und finden, wie er dieses Amt ausfüllt.“