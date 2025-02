Merz: Bleibt Faeser Innenministerin? Pikante Meldung sorgt für Wirbel

Nach der Bundestagswahl geriet schnell eine Falschmeldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Umlauf. Demnach würde SPD-Innenministerin Nancy Faeser im neuen Kabinett von CDU-Chef Friedrich Merz im Amt bleiben. Schnell wurde aber klargestellt: Die Nachricht ist nicht echt.

Will Merz Faeser als Innenministerin behalten?

Nach der Bundestagswahl wurde klar, dass Union und SPD eine Mehrheit für das Parlament haben. Dadurch spekulierte man schnell über mögliche Ministerposten. Eine vermeintliche Personalie ging besonders viral. So soll SPD-Innenministerin Nancy Faeser im Kabinett von CDU-Chef Friedrich Merz im Amt bleiben. Das soll die dpa angeblich gemeldet haben.

Die Nachricht ging in zahlreichen Chatgruppen herum. Auch rechte Medien wie „Nius“ und „Junge Freiheit“ verbreiteten die Meldung. Schnell wurde aber klargemacht: Die Nachricht ist nicht echt! So schreibt Froben Homburger, Nachrichtenchef der dpa, dazu auf der Plattform X: „In Chatgruppen zirkuliert offensichtlich eine angebliche dpa-Meldung, wonach sich CDU-Chef Friedrich Merz auf eine Ressortverteilung in einer möglichen schwarz-roten Regierung festgelegt habe. Es handelt sich hier um ein Fake. dpa hat keine Meldung dieses Inhalts gesendet.“

CDU-Chef dementiert Fake-Nachricht

Auch Merz selbst dementierte die Fake-Nachricht. Auf einer Pressekonferenz nach möglichen Kabinettsmitgliedern gefragt, machte er deutlich: „Das geistert durch die Social-Media-Kanäle eine gefakte DPA-Meldung, wir hätten angeblich im Präsidium bereits über die Verteilung der Ressorts gesprochen. Wir haben kein einziges Wort über Personal miteinander verloren, weil das zum jetzigen Zeitpunkt einfach viel zu früh ist.“

Bleibt also abzuwarten, welcher Politiker oder Politikerin den Posten erhält. In offiziellen Meldungen wird darüber spekuliert, dass der Christsoziale Alexander Dobrindt unter anderem fürs Innenministerium oder als Herr der Finanzen gehandelt werde.