Merz-CDU schießt das dümmste Eigentor des Wahlkampfs – „Das sollten alle wissen“

Wer dachte, Robert Habeck hätte vor der Bundestagswahl mit seiner Andeutung über Sozialbeiträge auf Kapitalerträge das größte Eigentor geschossen, wird nun überrascht. Wackelt das beliebte Deutschlandticket? In der Union ist eine Diskussion über eine Abschaffung des ÖPNV-Tickets im Gange. Ausgerechnet wenige Tage vor der Wahl!

+++ Auch spannend: Merz spottet über SPD-Fraktion: „Die Hälfte von Ihnen wird nicht mehr dabei sein“ +++

Die Empörung ist groß – und reicht von Bundesverkehrsminister Volker Wissing bis zu Fridays for Future.

Deutschlandticket-Diskussion kommt zur Unzeit für die Union

Auffällig ist bereits, dass das Deutschlandtickets und eine Fortsetzung des günstigen Angebots nicht mit einem Wort im Wahlprogramm der Union vorkommt. Nun räumt Haushaltsexperte und Bundestagsabgeordnet Christian Haase (CDU) gegenüber „Politico“ ein: „Wir müssen uns ehrlich machen: Über 2025 hinaus ist das Deutschlandticket nicht mehr zu finanzieren“.

Ein Geld-Schock für Millionen Pendler! Sie fragen sich jetzt: Gibt es einen Preis-Hammer bei den Tickets? Kanzlerkandidat Friedrich Merz wurde schon im November darauf angesprochen, ob es das Deutschlandticket nach 2025 weiter geben wird. Er blieb damals schwammig: „Das ist eine sehr schwierige Frage.“

Plant Merz-CDU Preisanstieg für Pendler? Wissing: „Belastung der Arbeitnehmer“

Noch-Bundesverkehrsminister Volker Wissing kritisiert die Diskussion bei der Union. Eine Abschaffung des Deutschlandtickets wäre fatal, so der frühere FDP-Politiker im Sender Phoenix. „Wir haben mit dem Deutschlandticket den ÖPNV modernisiert, wir haben die Digitalisierung des ÖPNV vorangetrieben, und vor allen Dingen haben wir die arbeitende Mitte entlastet.“ Via X lobt er das Ticket als „größte Strukturreform des ÖPNV“. Wissing: „Wenn nun manche die Abschaffung ankündigen, wäre das nichts anderes als eine Belastung der Arbeitnehmer und ein massiver Rückschritt für einen modernen ÖPNV.“

Auch aus einer ganz anderen Richtung, nämlich von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future gibt es Proteste an den Gedankenspielen der Merz-Union. „Anstatt Menschen mit wenig Geld bequem und klimafreundlich Bahn fahren zulassen, will die Union radikal zurück zu mehr Autos auf den Straßen“, sagte Sprecherin Carla Reemtsma der dpa. „Das ist schlecht fürs Klima und schlecht für Menschen, die sich kein Auto leisten können.“

Weitere Themen für dich:

Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, postet derweil auf X zur Deutschlandticket-Debatte in der Merz-Partei: „Das sollten alle ÖPNV- und Bahnfahrer wissen, bevor sie in zwei Wochen ihre Wahlentscheidung treffen.“