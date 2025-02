Merz und Söder lösen skurrilen Verdacht aus – „Haben die beiden einen Werbedeal?“

In den letzten Wahlkampfwochen zur Bundestagswahl 2025 geben die Politiker noch einmal richtig Gas. Neben Auftritten auf Kundgebungen und in Talk-Shows setzten sie verstärkt auf soziale Medien. Auch Friedrich Merz springt auf den Zug auf.

Er zeigt sich bei einem Besuch beim Fast-Food-Riesen McDonalds und isst einen Burger. Mit der Idee kamen ihm schon andere Politiker zuvor, so auch US-Präsident Donald Trump und CSU-Kollege Markus Söder. Im Netz werden die Bilder des CDU-Chefs mit einem Augenzwinkern diskutiert.

Merz bei McDonalds

Auf den sozialen Plattformen hat die CDU einen Beitrag veröffentlicht, der den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz bei einem McDonalds-Besuch zeigt. Auf der Plattform X schreibt die Partei dazu: „Auch Friedrich Merz braucht mal eine kleine Stärkungspause zwischen den Terminen – für den Politikwechsel kämpft es sich schließlich leichter mit vollem Magen.“

Auch andere Politiker hatten in der Vergangenheit ähnliche Auftritte. Erst zeigte sich US-Präsident Donald Trump im US-Wahlkampf hinter dem Tresen des Burgerrestaurants. In der Filiale in Pennsylvania bediente er sogar vorher ausgewählte Kunden am McDrive.

„Werbedeal mit McDonalds?“

Einige Wochen später folgt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der betonte schon häufiger seine Vorliebe für den McRib. Daraufhin besuchte er im Dezember 2024 die Deutschland-Zentrale von McDonald’s. Söder ließ sich dort an der Fritteuse fotografieren und sprach darüber, was für eine Bedeutung das Unternehmen für Bayern habe.

Im Netz werden die Merz-Bilder bei McDonalds humorvoll kommentiert und diskutiert. „Endlich strahlt er mal!“, freut sich ein Kommentator über den CDU-Chef, der lächelnd seinen Burger in der Hand hält. Ein anderer Nutzer schreibt ironisch: „Haben die beiden einen Werbedeal mit McDonalds?“ Auch Grünen-Politikerin Ricarda Lang fragt sich das: „Jetzt mal ehrlich, haben Friedrich Merz und Markus Söder eine Werbepartnerschaft mit McDonalds? Und vor allem: warum wurde mir keine angeboten?“