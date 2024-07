Angela Merkel feiert 70. Geburtstag – SIE sind noch immer völlig vernarrt in Ex-Kanzlerin

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel feiert am Mittwoch (17.07.) ihren 70. Geburtstag. Dabei kann sie auf eine stolze Politikkarriere zurückblicken. 16 Jahre lang war die CDU-Politikerin an der Spitze der Bundesregierung. 2021 löste sie Olaf Scholz ab, doch der kommt nicht ansatzweise an die Beliebtheit der Altkanzlerin heran. Besonders eine Altersgruppe ist ihr treu ergeben.

++ Dazu interessant: Merkel wird 70: War sie die bessere Kanzlerin? „Anders als Olaf Scholz mit Cum-Ex“ ++

Merkel: Viele Fans bei Gen Z

5860 Tage war Angela Merkel Kanzlerin der Bundesrepublik. Obwohl sie seit fast drei Jahren nicht mehr im Amt ist, genießt sie immer noch einen hohen Beliebtheitsstatus. Insgesamt sagen nämlich 74 Prozent der Befragten, dass die Amtszeit von Merkel als Kanzlerin gut für das Land war. Nur gut 22 Prozent gaben im RTL/ntv Trendbarometer an, dass es eine schlechte Zeit war.

Besonders wohlwollend blickt die Gen Z, die 18- bis 29-Jährigen, auf die Merkel-Zeit. Hier sagen 83 Prozent, dass es eine gute Zeit für das Land war. Aus Sicht der Parteien stimmen dem auch 82 Prozent der BSW-Anhänger zu. Jeder zweite AfD-Sympathisant meint dagegen, dass die 16 Jahre für Deutschland eher schlecht waren.

Auch auf das Krisenmanagement Merkels schauen viele zurück. Eine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten ist überzeugt, dass sie das Land besser durch die Krisen geführt hat, als dies derzeit Kanzler Olaf Scholz handhabt. Sogar ein knappes Drittel (31 Prozent) der SPD-Anhänger teilt diese Ansicht.

Altkanzlerin feiert 70. Geburtstag

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) zum 70. Geburtstag bescheinigt, sie könne „auf eine beeindruckende politische Laufbahn“ zurückblicken. „Sie begann furios mit dem Gewinn der Demokratie in Ostdeutschland und der deutschen Einheit, was mich bis heute sehr bewegt“, schrieb der SPD-Politiker auf Instagram mit einem Foto der beiden. Scholz ergänzte: „Unermüdlich hat sie sich für das Land eingesetzt.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unionsfraktionschef Friedrich Merz sandte Merkel ebenfalls per X „herzliche Glückwünsche“. Merz, der auch CDU-Vorsitzender ist, fügte hinzu: „Rund drei Jahrzehnte lang hast Du die Politik unseres Landes geprägt und Verantwortung übernommen: In der CDU, im Parlament und in der Regierung.“

Mehr News:

Ein Geburtstagsempfang der Christdemokraten zu Merkels Ehren ist für den 25. September geplant. Altkanzlerin Angela Merkel feiert ihren 70. Geburtstag jedoch abseits der Öffentlichkeit. „Die Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel wird ihren Geburtstag im privaten Kreis verbringen“, teilte eine Sprecherin Merkels der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. (mit dpa)