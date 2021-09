Markus Söder: ARD-Moderatorin glaubt es nicht – „Wie geht das?“

Caren Miosga gilt nicht umsonst als starke Interviewerin. Das hat sie jetzt auch wieder im Gespräch mit Markus Söder gezeigt.

„Herr Söder, was ist Ihr Anteil am schlechten Wahlergebnis der Union?“ Es ist keine einfache und schon gar keine angenehme Frage, die „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga CSU-Chef Markus Söder direkt zum Interview-Einstieg stellte.

Gar kein so großer, wie Markus Söder findet. Im Gegenteil. Für ihn war der CSU-Parteitag die Wende für eine Aufholjagd. Davor sei man in einer sehr schwierigen Situation gewesen, so der CSU-Chef in der ARD.

Markus Söder: Das war der Zeitpunkt der Wende

Erst mit dem geschlossenen Rückhalt für Armin Laschet, den man auf dem CSU-Parteitag demonstriert habe sowie der Sorge vor einer Links-Koalition wieder Boden gut gemacht, den die Partei vorher verloren hatte.

CSU-Chef Markus Söder. Foto: IMAGO / Sven Simon

Das jedoch ließ „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga nicht gelten. „Wie kann man diese massiven Stimmverluste jetzt versuchen, positiv zu drehen? Wie geht das?“, fragte sie herausfordernd.

Nein, nein, so Söder. Natürlich sei man in der CDU/CSU nicht zufrieden mit dem Ergebnis. „Das ist ja ganz klar“, so der 54-Jährige. „Wir sind in Bayern jetzt über dreißig gekommen, das ist uns zu wenig.“

Markus Söder: „Tagesthemen“-Sprecherin fragt deutlich – „War es der falsche Kandidat?“

Es heiße nun, die Ergebnisse aufzuarbeiten. Der perfekte Punkt für Miosga um einzuhaken. „War es der falsche Kandidat?“, fragt sie provokant. „Ob es bei mir anders gewesen wäre, das weiß man nicht“, gibt sich Söder zurückhaltend. So Diskussionen à la „Was wäre wenn...?“ würden jetzt nichts bringen.

Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

„Es ist Schnee von gestern“, so Söder. Man wolle nun eine gemeinsame Regierung bilden, „damit Armin Laschet Kanzler wird“.

Mehr über die CSU:

Die Christlich-Soziale Union wurde 1945 kurz nach dem 2. Weltkrieg gegründet.

Ihre Schwesterpartei ist die CDU.

Sie ist nach Mitgliederanzahl die drittgrößte Partei nach SPD und CDU.

Aktueller Parteivorsitzender ist Markus Söder.

Zu den Ehrenvorsitzenden zählen Edmund Stoiber, Theo Waigel und Horst Seehofer.

„Da geht es nicht so um die Person allein, es geht auch schon um die neue Regierungsphilosophie. Ich glaube, dass man mit Grünen und FDP eine Regierung der Erneuerung voranbringen kann, die nach 16 Jahren einer Regierung und nach vielen Jahren Großer Koalition neuen Schwung in unser Land bringt“, so Söder.

Wichtig sei nur, die SPD aus der Regierung herauszuhalten. „Ich habe die SPD jetzt einige Jahre in der Großen Koalition erlebt, die war in der Regel immer ein Bremsklotz. Wer glaubt, dass Frau Eskens und Herr Walter-Borjans die echten innovativen Burner der Zukunft sind, der wird sich schnell getäuscht sehen.“

