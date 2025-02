Maischberger (ARD): Neue Ära im Land bricht an – „Die Leute spüren das alle“

Es ist eine ungeschönte und auch düstere Analyse des Stimmungsbildes in der Bevölkerung. Im ARD-Talk von Sandra Maischberger seziert der Kölner Kabarettist Jürgen Becker, wie das Wahlvolk auf die Bundestagswahl am 23. Februar und die kommenden Jahre blickt.

Der 65-Jährige, bekannt aus dem WDR, wirft den Parteien vor, den Menschen etwas vorzumachen. Angesichts der Herausforderungen durch Donald Trump, Wladimir Putin, China, der Klimakrise und weiteren könnte die Bevölkerung mehr Realismus und Wahrheit vertragen.

Er wünsche sich, so Becker, dass die Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden. Alle, „die ihre sieben Sinne beieinander haben“, würden schon längst spüren, dass sich etwas verändert, so seine Einschätzung bei Maischberger.

„Nach sieben Jahrzehnten ständig steigenden Wohlstandes, geht diese Ära zu Ende. Dass bisschen Wachstum, was wir noch bekommen werden, was Merz ja auch will, dass werden wir brauchen für Verteidigung, für Klimaschutz, für Klimaanpassung, für Bildung, für die Infrastruktur. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Und ich glaube nicht, dass es da noch etwas zu verteilen gibt. Außer von oben nach unten, aber das will ja Merz nicht.“

Jürgen Becker bei Maischberger (ARD)