Luisa Neubauer: Aufregung um Satz bei Lanz! Spricht sie sich gegen Demokratie aus?

Bei Markus Lanz wurde am Dienstagabend (18. Oktober) vor allem über Krieg, Energieversorgung und Klima debattiert. Die Gäste: Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), Klimaaktivistin Luisa Neubauer (Die Grünen), Journalisten Anja Maier und Soziologe Matthias Quent.

Vor allem ein Satz von Luisa Neubauer aus der ZDF-Sendung macht jetzt eine große Runde im Netz. Zustimmung als auch Gegenstimmen formieren sich zu ihrer Meinung.

Markus Lanz teilt gegen Neubauer aus

Was in der ZDF-Sendung ziemlich schnell klar wird, ist, dass sich Moderator Markus Lanz immer wieder auf Luisa Neubauer einschießt. Vor allem geht es Lanz um die Einschätzung Neubauers zu Atomkraft und der damit verbundenen Aussage Greta Thunbergs.

Die Klimaaktivistin meint irgendwann sichtlich genervt: „Ehrlich gesagt, manchmal fühl ich mich wie in einem Paralleluniversum. Was machen wir denn hier?“

Denn Neubauer ist sich sicher: „Die Katastrophen kommen und wir werden einen Großteil der Katastrophen nicht aufhalten können.“ Die Infrastruktur sei nicht bereit dafür, die Menschen seien nicht ausreichend geschützt vor den Hochwassern, vor den Dürren, vor den Ernteausfällen. „Es kann keine intakte Demokratie geben, wenn wir von Notstand zu Notstand schlittern in eine Welt, in der das Klima so unkontrollierbar wird, dass wir keine Möglichkeit haben hier mitzuhalten“, bringt es Neubauer auf den Punkt. „Wir rennen gegen die Zeit an“, mahnt die Klimaaktivistin.

+++ Hartz 4: Özdemirs Ministerium macht Arbeitslosen krassen Vorwurf! Zu blöd zum Einkaufen? +++

Neubauer: „Die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht“

Der ehemalige Bundesinnenminister schaltet sich ein: „Wenn es um die Alternative geht Zeit oder Demokratie, dann bin ich für Demokratie.“ Darauf folgt der Satz Neubauers, der aktuell für viel Furore im Netz sorgt: „Die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht.“

+++ Rente: 300 Euro Einmalzahlung – DAS ist der Zahltag im Dezember! +++

Und nur dieser kurze Schnipsel von Neubauers Aussage reicht einigen im Netz gegen Neubauer auszuteilen. Wenig überraschend gehört dazu auch Ex-Bild-Chef Julian Reichelt:

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der ARD-Journalist Georg Restle sieht das anders:

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lanz hakt nochmal nach der Wahl zwischen Zeit und Demokratie nach: „Was heißt das denn?“ Neubauer macht deutlich: „Der gerechte Klimaschutz, der schnell kommt, ist das demokratieschützende Mittel, was wir überhaupt haben. Denn, was wir gerade sehen, wenn die Notstände kommen, dann werden die demokratischen Räume eingeschränkt.“ Dann habe man nicht mehr die Zeit, dann diktiere der Notstand und nicht mehr die parlamentarischen Instanzen. Das Grünen-Mitglied bringt es auf den Punkt: „Je mehr Notstand da ist, desto weniger Demokratie haben wir!“

Auch lesenswert: Luisa Neubauer liest ihren Grünen die Leviten: „Gefakte Zahlen“

Neubauer: „Demokratie ist eines der wichtigsten Werkzeuge“

Vor allem bei den großen Transformationen sei die Demokratie eines der wichtigsten Werkzeuge, so Neubauer. Soziologe Matthias Quent sieht das genauso: „Genau das hat das Bundesverfassungsgericht unter dem starken Bezug auf die Freiheitsrechte geurteilt.“

Nach Quent gäbe es kein entweder oder, keine Demokratie oder Klimaschutz, sondern: „wenn wir keinen Klimaschutz haben, dann werden wir keine Demokratien mehr haben!“ Und auch Neubauer schließt mit der Thematik ab: „Eine solidarische Gesellschaft ist das wertvollste Mittel, was wir haben, um uns den Krisen entgegenzustellen.“