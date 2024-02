Steuer und Gehalt: So schmilzt deine Lohnerhöhung – was der Staat dir wieder wegnimmt

Die steigenden Preise für Lebensmittel und die Erhöhung der Gastro-Steuer auf 19 Prozent lassen die Bürger tief in die Tasche greifen. Mit den üblichen Abzügen der Steuer und der Sozialabgaben bleibt vom Gehalt besonders wenig übrig.

Darum hoffen Arbeitnehmer auf ein steigendes Gehalt für 2024. Doch wie dick muss das Plus für dieses Jahr sein, damit es auch wirklich auf dem Konto spürbar ist?

Steuer und Gehalt: SO hoch muss Lohnplus sein

Viele Arbeitnehmer hoffen durch die hohen Preise auf einen höheren Lohn in diesem Jahr. Doch durch den Abzug von Steuern und Sozialabgaben wächst die Angst, dass vom Gehalt am Ende wieder wenig übrig bleibt. Laut Berechnungen des Bundes der Steuerzahler für „Bild“ muss beispielsweise ein Single mit einem Bruttogehalt von 3.000 Euro im Monat zusätzlich 177 Euro verdienen, um netto 100 Euro mehr in der Tasche zu haben.

Für jemanden, der monatlich 4.000 Euro verdient, sind sogar 187 Euro mehr Lohn erforderlich, damit nach Steuern und Sozialabgaben am Ende netto 100 Euro zusätzlich übrig bleiben. Dies liegt an dem steigenden Steuertarif, bei dem der Staat von jedem zusätzlich verdienten Euro einen zunehmenden Anteil einbehält.

Bruttogehalt im Monat So hoch muss das Lohnplus für 100 Euro mehr sein 2.000 Euro +169 Euro 2.500 Euro +173 Euro 3.000 Euro +177 Euro 4.000 Euro +187 Euro 5.000 Euro +195 Euro

Steuer „für breite Mitte senken“

Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel erklärt der Zeitung: „Um unterm Strich das gleiche Lohnplus zu erhalten, müssen Beschäftigte mit höherem Einkommen mehr dazu verdienen als Personen mit niedrigerem Einkommen.“ Damit am Ende mehr übrig bleibt, fordert er: „Die Einkommensteuer reformieren und für die breite Mitte senken.“

Viele Verbraucher belastet nicht nur Rückkehr der Gastro-Steuer, sondern auch die hohe Inflation. Dabei ist sie im Januar um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein wenig gesunken. Im Dezember hatte die Preissteigerung noch bei 3,7 Prozent gelegen.