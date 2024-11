Lindner auf 180 wegen ZDF: „Das ist kein Journalismus“

Das ZDF hat Ärger mit Ex-Finanzminister Christian Lindner. Der Sender veröffentlichte eine Doku namens „Steuerparadies Deutschland? So viel kosten uns die Reichen“. In dieser werden die Steuertricks der Superreichen beleuchtet. Auf dem Titelbild dafür ist der FDP-Politiker groß abgebildet. Das passt Lindner natürlich gar nicht, er beschwert sich darüber prompt in den sozialen Medien.

Lindner taucht in ZDF-Beitrag auf

Das ZDF veröffentlichte auf YouTube einen Beitrag mit dem Titel: „Steuerparadies Deutschland? So viel kosten uns die Reichen.“ Auf dem Startbild ist Ex-Minister Christian Lindner lachend neben einer Luxus-Jacht abgebildet. In dem knapp 18-minütigen Beitrag sind aber keine neuen Aussagen des ehemaligen Finanzministers zu hören.

Zum Thema Reichensteuer sagte Lindner damals: „Wir sehen, dass die Bezieher höherer Einkommen ohnehin einen überproportional hohen Beitrag zur Finanzierung des Staates leisten.“ Im ZDF-Video wird daraufhin erläutert, dass ein Multimillionär in Deutschland gerade einmal die Hälfte der Steuern zahlt wie ein Durchschnittsverdiener.

FDP-Politiker wettert gegen ÖRR-Sender

Dass Lindner nun trotz seines geringen Redeanteils auf dem Titelbild ist, passt ihm gar nicht. Daraufhin meldete sich der FDP-Chef auf der Plattform X und kritisierte den Sender: „Wieso taucht mein Bild hier auf, liebes ZDF? Ein an Einseitigkeit nicht zu übertreffender Beitrag wird mit meinem Bild vermarktet, obwohl ich nicht zu Wort komme? Das ist kein Journalismus, das ist Aktionismus. Mit Geld der Gebührenzahler“.

In den Kommentaren spekulierten die Nutzerinnen und Nutzer darüber, dass Lindner indirekt mit der Doku etwas zu tun haben könnte. Denn wie auch das ZDF bereits 2023 berichtete, soll eine hochrangige Beamtin vom Bundesfinanzministerium bei einem Auftritt vor vermögenden Menschen Tipps zur Steuervermeidung gegeben haben. Bis zum Ampel-Aus wurde das Ministerium vom FDP-Politiker geführt, wodurch es ihm untergeordnet war.