Schreckmoment um Lauterbach: Schuss kurz vor Abflug

Gesundheitsminister Karl Lauterbach durchlebte im November 2024 hektische Minuten. Wie die Bild berichtet, gab es unmittelbar vor seinem Dienstflug nach Berlin einen Schuss am Flughafen. Es handelte sich aber nicht um einen Anschlag, sondern um einen heiklen Fehler eines Personenschützers. Das BKA bestätigt jetzt den Vorfall.

Dass Politiker mit dem Flugzeug von ihrem Wohnort in das politische Epizentrum gebracht werden, ist keine Seltenheit. So soll es laut der Zeitung auch an jenem Tag im November gewesen sein, als Lauterbach nach Berlin reisen wollte. Doch unmittelbar vor dem Abflug soll es zu einem fatalen Fehler gekommen sein.

Schuss vor Abflug: Keine Gefahr für Gesundheitsminister Lauterbach

Demnach war ein Beamter des Bundeskriminalamtes (BKA) unachtsam bei der Entsicherung seiner Dienstpistole. Es soll sich ein Schuss aus seiner Glock 17 gelöst haben. „Es ist zutreffend, dass es zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe im Rahmen eines Entladevorganges gekommen ist“, bestätigt eine Sprecherin des BKA jetzt den Vorfall gegenüber der Bild.

Das Blatt berichtet, dass die Kugel in den Kofferraum eines Dienstwagens eingeschlagen sein soll. Ob es sich um die Limousine von Lauterbach gehandelt hat, ist nicht bekannt. Eine Gefahr für Leib und Leben des Beamten sowie für Lauterbach bestand laut BKA nicht, auch das Disziplinarverfahren sei bereits abgeschlossen. Auch hier ist das Ergebnis nicht bekannt.

Als Bundesminister hat Karl Lauterbach eine der höchsten Sicherheitsstufen. Laut eigenen Angaben wird der SPD’ler rund um die Uhr von Personenschützern begleitet. Die „Bild“ fand heraus, dass Lauterbachs Sicherheitspersonal zu der Sicherungsgruppe des BKA gehört. Hierbei handelt es sich um 500 speziell ausgebildete Einsatzkräfte, die neben den Ministern auch den Kanzler, den Bundespräsidenten und die Verfassungsrichter beschützen.