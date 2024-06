Ampel-Minister Lauterbach unterläuft Patzer vor Deutschland-Spiel – schnell korrigiert er den Fehler

Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Fußball-Fieber! In seinem Wahlkreis wurde das Double gefeiert: Bayer Leverkusen gewann Deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal.

Entsprechend motiviert ist der SPD-Minister bei der EM. Doch da kam er etwas durcheinander, als er der Mannschaft fürs zweite Spiel gegen Ungarn viel Glück wünschte.

Bei Tipp unterläuft Karl Lauterbach ein Fehler

In den Sozialen Netzwerken kündigte Lauterbach an, dass er mit Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser im Stuttgarter Stadion sein werden. Der Minister tippte auf ein 3:2 (wie beim legendären Finalendspiel 1954 gegen Ungarn). Doch dann der Patzer bei seinem EM-Tipp: „Kopfballtor durch Florian Wirtz in der Verlängerung“.

In der Verlängerung? In der Vorrunde gibt es das nicht, da würde die Begegnung ansonsten Unentschieden ausgehen. Lauterbach meinte eigentlich Nachspielzeit. Auf Instagram, Facebook und X korrigierte der Minister die Beiträge nach den ersten Kommentaren schnell. Auf allen Kanälen postete sich Lauterbach noch ganz sportlich im DFB-Trikot bei einem Kopfball.

EM-Vorfreude auch bei Außenminister Baerbock

Auch Lauterbachs Kollegin Annalena Baerbock präsentierte sich in den Sozialen Netzwerken in Vorfreude aufs Spiel. Zwar ohne Trikot, dafür aber Arm in Arm mit einem Ex-Nationalspieler – Gerald Asamoah (43 Länderspiele, Vize-Weltmeister 2002).

„Auf den nächsten Sieg“, so die Außenministerin. Ihr Grünen-Parteifreund Robert Habeck meldete sich vor dem Anpfiff aus dem Regierungsflieger „auf dem Weg nach Südkorea und China“.

Über den Wolken wünschte der Vizekanzler (im EM-Trikot) zusammen mit der Crew den „Jungs“ alles Gute. Beim Fußball ist sich die Ampel, von Lauterbach bis zu den Grünen, mal einig!