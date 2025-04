Umfrage-Debakel für Klingbeil: HIER hängt Pistorius den SPD-Chef ab

Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD stecken noch in den Kinderschuhen. Federführend agieren Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Insbesondere in den Bereichen Sozial-, Finanz- und Asylpolitik scheinen die Gräben noch nicht überwunden. Von Personalentscheidungen in einem künftigen Kabinett ist man zwar noch weit entfernt, doch die Präferenz der Wählerschaft in der Frage nach dem Vizekanzler ist eindeutig.

Auf Lars Klingbeil kann die SPD in dieser Zeit nicht verzichten, denn der 47-Jährige hat eine wichtige Doppelrolle inne. Seit Dezember 2021 ist er, neben Saskia Esken, der Parteivorsitzende der SPD. Im Februar 2025 übernahm er zusätzlich den Fraktionsvorsitz.

Position des Vizekanzlers: Klingbeil oder Pistorius?

Bei den laufenden Koalitionsverhandlungen agiert er federführend und hat, im Vergleich zu Esken, einen besseren Draht zum designierten Bundeskanzler Friedrich Merz. Dass Klingbeil ein Ministerium übernehmen wird, ist daher äußerst realistisch. Auch auf den Posten des Vizekanzlers würde seine Person passen. Doch geht es nach den Bürgerinnen und Bürgern, hängt ihn ein Parteikollege bei dieser Frage ab: Boris Pistorius.

In der jüngsten Forsa-Umfrage wollten RTL und ntv von ihren Konsumenten wissen, wen die Deutschen am liebsten auf der Position des Vizekanzlers sehen würden. Mit einer Zustimmung von 56 Prozent kristallisierte sich Verteidigungsminister Pistorius als klare Nummer eins heraus. Dieses Umfrageergebnis deckt sich mit der Frage nach dem beliebtesten Politiker, denn auch hier liegt Pistorius auf Platz eins.

Lars Klingbeil hingegen erhielt nur 25 Prozent der Stimmen. Knapp ein Fünftel der Befragten von RTL und ntv hält keinen der beiden SPDler für geeignet (19 Prozent). Auffällig ist, dass Klingbeil innerhalb jeder Partei-Anhängerschaft den geringeren Zuspruch genießt.

So sprechen sich etwa 60 Prozent der SPD-Anhänger für Pistorius aus, lediglich 33 Prozent befürworten Klingbeil. Unter den Unionswählern ist die Tendenz noch klarer: 64 Prozent wollen den Verteidigungsminister, 27 Prozent den Parteichef. Die größte Ablehnung erfährt Klingbeil von den AfD-Anhängern. Nur fünf Prozent der Befragten sprechen sich für ihn aus, 51 Prozent für Pistorius. Die restlichen Ergebnisse: