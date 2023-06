Es ist für viele Familien eine wichtige Stütze, es hilft ihnen den Unterhalt und die Bildung des Kindes zu finanzieren – das Kindergeld. Jeden Monat erhalten Eltern deshalb die staatliche Finanzspritze. Das Geld landet aber nicht an einem festen Datum, sondern gestaffelt auf dem Konto.

Für den Monat Juni ist es bald wieder so weit: Das Kindergeld wird überwiesen. In diesem Monat erstreckt sich der Zeitraum der Auszahlung über rund zweieinhalb Wochen. Hier erfährst du, an welchem Tag dir das Geld voraussichtlich ausgezahlt wird.

Kindergeld wird einheitlich auf 250 Euro erhöht

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr erhalten Familien 2023 pro Kind einheitlich 250 Euro. Sie können sich also über eine Erhöhung der Kindergeld-Sätze freuen. 2022 war die Höhe des Betrags noch an der Zahl der Kinder bemessen – jetzt gibt es das Geld unabhängig von der Kinderzahl. So gibt es für das erste und zweite Kind rund 30 Euro mehr, für das dritte 25 Euro mehr. Der Regelsatz für das vierte und jedes weitere Kind bleibt hingegen gleich.

Anzahl der Kinder 2022 2023 Anstieg 1. Kind und 2. Kind jeweils 219 Euro 250 Euro + 31 Euro 3. Kind 225 Euro 250 Euro + 25 Euro 4. Kind (und für jedes weitere Kind) 250 Euro 250 Euro –

Kindergeld: Dann kommt es im Juni

Monat für Monat landet das Kindergeld als fester Betrag auf deinem Konto. Es wird nicht bar ausgezahlt. Aus technischen Gründen zahlt die Familienkasse die 250 Euro nicht am selben Tag aus, sondern gestaffelt, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt.

Für Juni erstreckt sich die Auszahlung über den Zeitraum vom 5. Juni bis zum 22. Juni. Die Auszahlung ist abhängig von der Kindergeld-Nummer. Die Überweisungen der Familienkasse laufen dann über rund zweieinhalb Wochen – ähnlich wie im Vormonat Mai.

Ein Beispiel: Bei der Kindergeldnummer xxxFKxxxxx4 ist die Endziffer eine 4. Diese Ziffer bestimmt, an welchen Tagen die Finanzspritze der Familienkasse überwiesen werden. In diesem Fall kommt das Geld dann am 13. Juni.

Hier die Übersicht über alle Auszahlungstermine im Juni:

Kindergeld-Endziffer Auszahlungstermine o 5. Juni 1 6. Juni 2 7. Juni 3 12. Juni 4 13. Juni 5 14. Juni 6 15. Juni 7 16. Juni 8 20. Juni 9 22. Juni Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Zwischen der Kindergeld-Endziffer 2 und 3 ist im Vergleich zu den restlichen Auszahlungsdaten eine größere Lücke zu erkennen. Der Grund: Der 8. Juni ist in einigen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag (Fronleichnam). Am Montag (12. Juni) nach dem langen Wochenende setzt die Auszahlung wieder ein.

Auch interessant:

Familien mit der Kindergeldendziffer 9 erhalten den Zuschuss immer am Monatsende, in diesem Fall am Donnerstag (22. Juni). Im nächsten Monat erstreckt sich der Auszahlungszeitraum dann etwas kürzer, vom 5. bis zum 19. Juli.