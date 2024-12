Karl Lauterbach: Familienzoff an Weihnachten! „Gib dir mehr Mühe“

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe und des Gebens. Schade nur, wenn einem die Gabe nicht gefällt. Das ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach passiert, der das Geschenk seiner Tochter wenig genießen konnte. Das sorgt in den sozialen Medien für Schmunzeln.

Karl Lauterbach: Hartes Urteil zur Dubai-Schokolade

Geschenke an Weihnachten können ab und an schwierig sein. Manche kommen nämlich nicht so gut an, wie gedacht. Das musste auch die Tochter von Gesundheitsminister Karl Lauterbach erfahren. Sie beschenkte ihren Vater mit einer Tüte Dubai-Schokolade. Durch soziale Medien ist diese in den letzten Monaten weltberühmt geworden. Die Zartbittertafel ist gefüllt mit arabischen Kadayif-Teigfäden (oder auch Engelshaar) und Pistaziencreme.

Nun durfte auch SPD-Politiker Lauterbach probieren, doch Fan der Dubai-Schokolade ist er offenbar nicht geworden. Er zieht zu der Hype-Süßigkeit ein klares Fazit: „Schmeckt nicht“, schreibt er kurz und knapp auf der Plattform X. Darunter ist ein Foto eines angebissenen Schokostückchens abgebildet.

Lauterbach-Tochter beschwert sich

Schokoladen-Schenkerin Rosa-Lena Lauterbach meldete sich prompt unter dem Beitrag ihres Papas zu Wort. Sie konterte in den Kommentaren. „Dir bringe ich nochmal was aus Abu Dhabi mit. Undankbar“, schrieb die Juristin und Doktorandin an der Uni Köln unter das Foto der Dubai-Süßigkeit. Doch Karl Lauterbach ließ den Spruch seiner Tochter nicht unkommentiert. Er antwortete ihr mit einem Augenzwinkern: „Gib dir mehr Mühe …“.

Nutzer auf der sozialen Plattform reagierten in den Kommentaren mit Humor und Verständnis. „Schicken Sie es dem Söder, der isst alles“, kommentiert einer. Ein weiterer pflichtet Karl Lauterbach bei, dass die Süßigkeit ihrem Hype nicht gerecht wird: „Sie haben recht, irgendwie hätte ich mir von dieser Dubai-Schokolade kulinarisch mehr erwartet.“