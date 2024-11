Kamala Harris wendet sich an Unterstützer – und löst schweren Verdacht aus

Nach ihrer Niederlage bei der US-Wahl 2024 tauchte die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris nahezu unter. Kaum bekam man etwas von der Vizepräsidentin mit, doch nun wandte sie sich mit einem Online-Video an ihre Unterstützer.

Doch in dem Clip macht sie keine besonders gute Figur, finden viele Nutzer. Sie haben einen schlimmen Verdacht.

Kamala Harris: Botschaft nach Wahlniederlage

Nach ihrer Niederlage bei der US-Wahl nahm sich Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris auf Hawaii eine Auszeit. Nun hat sie sich zum ersten Mal wieder an ihre Anhänger gewandt. In einem Video, das vom offiziellen X-Account der Demokratischen Partei geteilt wurde, wollte sie zum amerikanischen Thanksgiving-Feiertag ihre Wähler trotz Wahlschlappe motivieren. In dem Clip sagt sie:

„Ihr habt die gleiche Fähigkeit, zu inspirieren. Lasst euch niemals von irgendjemandem oder irgendwelchen Umständen diese Kraft nehmen.“

Ihre Botschaft wirkt allerdings ziemlich kraftlos, finden viele Nutzer. Kamala Harris scheint traurig und gedämpft zu sein. Ein starker Kontrast zu ihrem typisch fröhlichen Charakter. Im Wahlkampf zeigte sich die Demokratin oft mit einem Lachen im Gesicht.

Was ist mit Vizepräsidentin los?

Andere vermuten sogar, dass die Vizepräsidentin vor der Aufnahme des Videos zu tief ins Glas geschaut habe. „Haben Sie getrunken?“, fragt jemand in den Kommentaren des Beitrags. Angesichts der Spekulationen um ihren Zustand im X-Beitrag fragt sich ein anderer: „Warum ließ man sie dieses Video veröffentlichen?“

In der Zwischenzeit hat der designierte Präsident Donald Trump seine Pläne für seine zweite Amtszeit stetig vorangetrieben, unter anderem durch umstrittene Ernennungen im Kabinett und der Koordinierung der Machtübergabe mit der Biden-Regierung.

Der 78-jährige Trump soll am 20. Januar 2025 als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden. Parteikollege JD Vance wird auf Harris als Vize-Präsident folgen.