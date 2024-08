Harris warnt vor Trump-Wahl: „Chaos, Angst und Hass!“

Unter einer potentiellen Führung von Joe Biden schien die US-Wahl bereits entschieden. Donald Trump baute seinen Vorsprung auf den Demokraten beständig aus, doch die Nominierung von Kamala Harris veränderte das Bild komplett. Jetzt warnt sie eindringlich vor einer Trump-Wahl, diese würde die Demokratie der Vereinigten Staaten bedrohen.

Gemeinsam mit ihrem jüngst nominierten Vize Tim Walz hat Kamala Harris den Wahlkampf offiziell eingeläutet. Die jüngsten Umfragen fallen alle zugunsten der 59-Jährigen aus, vor allem in den Swing States – jene Staaten, die nicht traditionell den Republikanern oder Demokraten angehören und somit wahlentscheidend sein können – scheint ihr Zuspruch zu wachsen.

Kamala Harris: Trumps Politik gefährdet Vereinigte Staaten

Ein von der New York Times berechneter Durchschnitt der landesweiten Umfragen sieht Harris sogar knapp vor Trump, mit 45 zu 44 Prozent. Entsprechend geht die Demokratin mit viel Rückenwind in die heiße Phase und gibt sich angriffslustig. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Eau Claire im Bundesstaat Wisconsin warnte sie eindringlich vor einer zweiten Amtszeit von Trump.

Trump hätte angekündigt, unmittelbar nach seiner Wahl die Außerkraftsetzung der Verfassung anzustreben. Er sei daher eine Bedrohung für die amerikanische Demokratie. „Jemand, der vorschlägt, dass wir die Verfassung der Vereinigten Staaten aufheben sollten, sollte nie wieder die Gelegenheit haben, hinter dem Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu stehen“, sagte sie. Die Bevölkerung müsse das gestreute „Chaos, die Angst und den Hass“ entschieden ablehnen.

Unterstützung bekommt Harris von Präsident Biden. In einem Interview mit dem Sender CBS spricht auch er von einer möglichen Eskalation. Auf die Frage, ob es einen friedlichen Machtwechsel in den USA geben wird, antwortete er: „Wenn Trump verliert, bin ich mir überhaupt nicht sicher.“