Johann Wadephul soll Außenminister werden – das ist der mögliche Nachfolger von Baerbock

Viele haben ihn als den Nachfolger von Boris Pistorius als Verteidigungsminister gehandelt. Nun soll Johann Wadephul nach Medienberichten der neue Außenminister werden. Wer ist der Mann?

+++ Auch lesenswert: Schwarz-Rot-Ticker: Jetzt live – Koalition wird präsentiert +++

Johann Wadephul heißt eigentlich Johann David Walter Rudolf Wadephul. Der CDU-Politiker ist ein waschechter Norddeutscher. Geboren ist er am 10. Februar 1963 in Husum, Schleswig-Holstein. Er blieb seiner Heimat stets verbunden. Ob als Anwalt oder als Politiker.

Johann Wadephul ist promovierter Jurist

Nach seinem Abitur 1982 an der Meldorfer Gelehrtenschule absolvierte Wadephul zunächst seinen Wehrdienst als Zeitsoldat bei der Bundeswehr (1982–1986), wo er es bis zum Oberstleutnant der Reserve brachte. Anschließend studierte er Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Dieses Studium schloss er 1991 mit dem ersten juristischen Staatsexamen und 1995 mit dem zweiten juristischen Staatsexamen ab.

1996 promovierte er zum Doktor der Rechtswissenschaften. Der Titel seiner Arbeit: „Die Vereinbarung der Betriebspartner“. Seitdem ist er in einer Kanzlei in Neumünster als Rechtsanwalt tätig. Spezialisiert hat er sich auf Medizin- und Sozialrecht.

Seine politische Laufbahn begann früh: Bereits 1982 trat er der CDU bei und engagierte sich in der Jungen Union. In den 1990er-Jahren übernahm er wichtige Ämter in der Partei, etwa als Generalsekretär der CDU Schleswig-Holstein (1997–2000) und später als Landesvorsitzender (2000–2002). Von 2005 bis 2009 führte er die CDU-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag an. Seit 2009 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages, wo er den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde vertritt, den er mehrfach direkt gewann – zuletzt 2021 über die Landesliste Schleswig-Holstein.

Johann Wadephul ist Experte für Außen- und Verteidigungspolitik

Im Bundestag hat sich Wadephul vor allem in der Außen- und Verteidigungspolitik einen Namen gemacht. Seit 2017 ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und zuständig für die Bereiche Auswärtiges, Verteidigung sowie die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Er ist bekannt für klare Positionen, etwa seine Befürwortung von Waffenlieferungen an die Ukraine oder seine Forderung nach einer stärkeren europäischen Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik.

Zudem ist er Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und seit 2024 Vizepräsident der NATO-Parlamentsversammlung.

CDU-Mann privat: Ehefrau, Kinder, Norddeutscher

Privat lebt Wadephul in Molfsee bei Kiel, ist evangelisch, ist verheiratet und hat drei Kinder. Sein Engagement geht über die Politik hinaus: Er ist stellvertretender Vorsitzender der Hermann Ehlers Stiftung und Mitglied der Europa-Union Deutschland. Wadephul gilt als bodenständig, sachorientiert und als jemand, der seine juristische Expertise mit politischem Weitblick verbindet – ein Mann, der sowohl in Berlin als auch in Schleswig-Holstein fest verankert ist.