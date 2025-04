Jens Spahn: Kein Minister-Comeback – aber plötzlich winkt neuer Job

Jens Spahn steht vor einer ungewissen Zukunft. Der CDU-Politiker, der seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages ist, könnte im neuen Kabinett von Friedrich Merz leer ausgehen. Das berichtet nun die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) unter Berufung auf eine interne Vorschlagsliste mit Namen. Während seiner politischen Karriere hat Jens Spahn sich als einer der prominentesten Köpfe der Union etabliert. Besonders während seiner Zeit als Gesundheitsminister unter Angela Merkel rückte er in den Fokus der Öffentlichkeit. Sein Umgang mit der Corona-Pandemie brachte ihm sowohl Anerkennung als auch Kritik ein.

Nun droht Spahns politische Laufbahn einen Knick zu bekommen. Ursprünglich galt er als aussichtsreicher Kandidat für das Wirtschaftsministerium im möglichen Merz-Kabinett. Doch aktuellen Informationen der FAZ zufolge, könnte er diese Position verlieren.

+++ Interview mit Jens Spahn: „Darum nenne ich sie Migrationsleugner“ +++

Neue Rolle für Spahn in der Union?

In der Union galt Jens Spahn lange als Zukunftshoffnung. Sein Aufstieg verlief steil: Schon früh profilierte er sich als Experte im Gesundheitsbereich und überzeugte als Staatssekretär im Finanzministerium. Mit der Ernennung zum Bundesgesundheitsminister im Jahr 2018 erreichte er einen Höhepunkt seiner Karriere. Doch die Bundestagswahl 2021 und der anschließende Machtwechsel in der CDU stellten vieles infrage. Spahns Einfluss innerhalb der Partei schwand.

Jetzt, da Friedrich Merz sein Kabinett formiert, scheint Spahn erneut ins Hintertreffen zu geraten. Statt eines Ministerpostens bleibt ihm laut Hauptstadt-Spekulationen wohl „nur“ die Rolle als Fraktionschef.

Diese Position könnte ihm eine gewisse Gestaltungsmacht sichern und er würde weiterhin in erster Reihe am innerparteilichen Geschehen teilnehmen. Anders als ein Minister hat der Fraktionsvorsitzende jedoch keine direkte Verantwortung in der Regierung, sondern konzentriert sich auf die parteipolitische Arbeit im Bundestag.

Karriereknick für den Hoffnungsträger?

Spahns möglicher Wechsel an die Fraktionsspitze zeigt, wie sich seine Position innerhalb der Union verändert hat. Lange galt er als Vertrauter und wichtiger Unterstützer von Armin Laschet, doch die Wahl von Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden bedeutete für Spahn eine Neuorientierung.

Während andere CDU-Mitglieder, wie Thorsten Frei und Carsten Linnemann, die Schlüsselposten im Kabinett besetzen könnten, bleibt für Spahn offenbar nur die Fraktionsführung.

Sollte Jens Spahn aber die Aufgabe als Fraktionschef übernehmen, wäre er weiterhin eine zentrale Figur in der Bundestagspolitik der CDU/CSU.