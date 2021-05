Jan Böhmermann redet über Österreich – doch alle lachen nur über dieses Detail

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

In der letzten Folge des ZDF Magazin Royale hat Jan Böhmermann sich am Freitagabend einem seiner Lieblingsthemen gewidmet: Österreich.

In den vergangenen Jahren war der Satiriker mit verschiedenen kritischen Beiträgen über die politischen Entwicklungen in Deutschlands Nachbarland bei manchem Österreicher in Ungnade gefallen. In der Folge vom 7. Mai setzt Jan Böhmermann dem Ganzen die Krone auf (Wortspiel nicht beabsichtigt).

ZDF Magazin Royale: Jan Böhmermann schießt gegen Österreich

In einem 30-minütgen Beitrag fasst der Moderator des ZDF Magazin Royale die Amtszeit von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zusammen. Jan Böhmermann veranschaulicht, wie das junge Staatsoberhaupt an die Macht kam und welche Entwicklungen die Alpen-Republik unter Kanzler Kurz durchleben musste.

Wer die politischen Geschehnisse in Österreich in den vergangenen Jahren verfolgt hat, wird in der jüngsten Folge des ZDF Magazin Royale wenig Neues erfahren. Und dennoch hat das Einschalten sich für viele Zuschauer gelohnt. Denn einige Zuschauer sind von einer bestimmten Stelle hellauf begeistert.

Sebastian Kurz wurde in der jüngsten Folge des ZDF Magazin Royale mal wieder scharf von Jan Böhmermann attackiert. Foto: imago images/SEPA.Media

Jan Böhmermann lässt Hymne spielen

Mitten in seinem halbstündigen Beitrag fordert Jan Böhmermann das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld auf, die österreichische Nationalhymne zu spielen. Die Studio-Band macht zunächst genau das: Sie spielt die Bundeshymne.

Doch dann mischen sich unter die klassische Melodie plötzlich Eurodance-Klänge. Kinder der 90er erkennen den Sound sofort: Es handelt sich um den Hit „We’re Going to Ibiza“ von den Vengaboys.

Viele Zuschauer runzeln bei diesem Mix vermutlich zunächst die Stirn. Österreichs Nationalhymne und „We’re Going to Ibiza“ – wie passt das zusammen?

Moment mal, Österreich und Ibiza – da war doch was. Und dann fällt bei vielen Zuschauern wohl der Groschen.

Strache und die Ibiza-Affäre

2019 kam es zu einem großen Skandal um den damaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Damals wurde ein Video publik, das den FPÖ-Politiker im Juli 2017 in einer Villa auf Ibiza zeigt. Strache hate sich dort mit mehreren Personen getroffen – darunter eine Frau, die sich als Nichte eines russischen Oligarchen ausgegeben hatte.

Heinz-Christian Strache war von 2017 bis 2019 Vizekanzler Österreichs. Foto: imago images/CHROMORANGE

Dieser Oligarch hätte Straches Partei Wahlkampfhilfen angeboten sowie den Kauf der mächtigen Kronen Zeitung. Im Gegenzug stellte Strache der Frau unter anderem staatliche Aufträge in Aussicht, wenn seine FPÖ es in die Regierung schaffen würde.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Videos trat Strache im Mai 2019 als Vizekanzler zurück. Mit der eigenwilligen Nationalhymne erinnert Jan Böhmermann an die Ibiza-Affäre von vor zwei Jahren.

ZDF Magazin Royale: Zuschauer begeistert

Die Zuschauer waren von dem Hymnen-Mix begeistert. „Hymne und Vengaboys – den Mix feiere ich“, schreibt ein Zuschauer bei Twitter, und ein anderer meint: „Die Ösi-Hymne mit der Überarbeitung der Vengaboys klingt richtig gut.“

Der nächste Zuschauer kommentiert augenzwinkernd: „‘We're going to Ibiza‘ von den Vengaboys in der österreichischen Nationalhymne - I see what you did there.“

Und wieder ein anderer findet: „Ich werde wohl den ganzen Sommer diese tolle Bundeshymne der Union Östereich-Ibiza hören.“ (dhe)

Die ganze Folge des ZDF Magazin Royale findest du in der ZDF-Mediathek.