Israel warnt den Libanon: „Abgrund eines langen Krieges“

Die Eskalationsstufe im Nahen Osten nimmt jeden Tag weiter zu. Der Konflikt hat sich längst zu einem regionalen Flächenbrand ausgeweitet. Insbesondere die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz weiten sich aus. Im Libanon sollen nach Angaben der WHO inzwischen fast 12.000 Menschen getötet oder verletzt worden sein. Bis zu einer Million Menschen seien auf der Flucht. Jetzt appelliert Ministerpräsident Netanjahu die Zivilbevölkerung.

Die Milizen im Nahen Osten, egal ob Hamas, Hisbollah oder Huthis, fahren allesamt dieselbe Taktik: Man verlegt seine Basen in bevölkerungsreiche Gebiete, um sich im Zweifelsfall hinter der Zivilbevölkerung verstecken zu können. So geschehen im Gazastreifen, wo die Hamas im Hintergrund beispielsweise Tunnelsysteme bauen konnte, aber auch im Libanon, wo die Hisbollah ihre Kämpfer stationiert hat. Für die Eliminierung der Zellen nimmt Israel sowohl die Kollateralschäden, als auch die Zerstörung von ziviler Infrastruktur offensichtlich in Kauf.

Ministerpräsident Netanjahu denkt nicht an ein Ende der Bombardierung des Libanons. Die Bodeneinsätze des Israel-Militärs sollen ebenfalls nicht enden. Vielmehr setzt er auf das Verständnis der libanesischen Bevölkerung, um das zivile Leid zu beenden. „Sie haben die Möglichkeit, den Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führen wird, wie wir es im Gazastreifen sehen“, sagte der 74-Jährige in einer Videoansprache.

„Ich sage Ihnen, dem libanesischen Volk: Befreien Sie Ihr Land von der Hisbollah, damit dieser Krieg enden kann. Sie stehen an einem bedeutenden Scheideweg. Stehen Sie auf und holen Sie sich Ihr Land zurück.“ Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu

Wenn sich die libanesische Zivilbevölkerung nicht auflehnen würde, würde die Hisbollah Israel weiterhin aus dicht besiedelten Gebieten heraus angreifen. Der Miliz sei es egal, ob der Libanon in einem großen Krieg versinken würde.