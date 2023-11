Israel: Dritte Gruppe an Hamas-Geiseln endlich in Freiheit! Darunter neun Kinder

In Israel konnte eine dritte Gruppe an Hamas-Geiseln, die während eines Massakers der Hamas am 7. Oktober an israelischen Zivilisten verschleppt worden waren, endlich in Freiheit gebracht werden. Darunter sollen sich auch neun Kinder befinden.

Israel: In der Feuerpause wurde eine weitere Geisel-Gruppe übergeben

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hat die islamistische Hamas im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg eine weitere Gruppe von Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Unter den befreiten Hamas-Geiseln sollen sich 14 Israelis sowie drei Ausländer befunden haben, teilte die israelische Armee mit. Das Rote Kreuz bestätigte die Übergabe der 17 Geiseln.

Barbarische Videos aus Israel – sie schmerzen, aber wir müssen sie ertragen

Über Telegram sprach der militärische Arm der islamistischen Hamas davon, dass es sich um 13 Israelis, drei Thailänder und einen russischen Staatsbürger handelt. Die ausländischen Geiseln sollen aber nicht Teil des von Israel und der Hamas ausgehandelten Abkommens sein. Das israelische Fernsehen vermeldete, dass es sich bei den befreiten israelischen Geiseln um neun Kinder und vier Frauen handeln soll.

Nach Angaben des israelischen Militärs hat die dritte Gruppe freigelassener Geiseln der islamistischen Hamas den Gazastreifen bereits verlassen. Vertreter des Roten Kreuzes übergaben 12 Geiseln den Sicherheitskräften am Grenzzaun zu Israel, wie die Armee am Sonntag (26. November) mitteilte. Eine weitere Geisel sei direkt mit einem Hubschrauber in ein israelisches Krankenhaus gebracht worden. Parallel dazu seien drei Ausländer sowie ein Israeli zunächst über die Grenze nach Ägypten und weiter nach Israel gebracht worden.

Israel: Auch deutsche Doppelstaatsbürger dabei

Am Sonntag (26. November) sollten im Gegenzug für jede freigelassene Geiseln jeweils drei palästinensische Häftlinge aus der israelischen Haft entlassen werden. Insgesamt war es bereits die dritte Gruppe von Geiseln, die nach dem Beginn der Feuerpause am Freitag (24. November) freigekommen ist.

Es befinden sich auch acht deutsche Doppelstaatsbürger unter den bisher freigelassenen Geiseln. Dafür erhielt die Hamas im Gegenzug am Freitag (24. November) und Samstag (25. November) jeweils 39 palästinensische Gefangene aus den israelischen Gefängnissen. Palästinensischen Berichten zufolge handelt es sich um 39 männliche Jugendliche unter 19 Jahren.

Israel: Immer noch dutzende Geiseln bei der Hamas

Es befinden sich immer noch dutzende Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas. Die aktuelle Kampfpause soll noch bis mindestens Dienstagfrüh (28. November) halten.

Laut der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sollen in der Feuerpause insgesamt 50 israelische Geiseln freigelassen werden. Außerdem wurden unter anderem auch 14 Thailänder und ein philippinischer Staatsbürger freigelassen.

Das im Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar hat angekündigt, dass die Feuerpause auf bis zu zehn Tage verlängert werden kann und dass weitere Freilassungen möglich sein sollen. (mit dpa)