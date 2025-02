Grünen-Politiker mit brisanter AfD-Befürchtung: „Heimlich die Rechtsradikalen ankreuzen“

Wenige Tage vor der Bundestagswahl werden die Verhältnisse keinesfalls klarer. Zwar rangiert die Union in den Umfragen mit durchschnittlich 30 Prozent nach wie vor auf Platz eins, doch die Frage nach potenziellen Koalitionspartnern wird immer kompliziert. Da man eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, bleiben nur die Grünen und die SPD. Schwarz-Grün hat, Stand jetzt, keine Mehrheit. Auch für Schwarz-Rot wird es knapp. Unterdessen befürchtet Anton Hofreiter, dass die AfD die attestierten Umfragewerte weit übertreffen kann.

Schon vor der Bundestagswahl steht fest: Die AfD wird ein neues Rekordergebnis verzeichnen. Der Wahltrend, der Durchschnitt aller Sonntagsfragen, sieht die Partei von Weidel und Chrupalla aktuell (20. Februar) bei 20,2 Prozent. Den Wahlabend 2021 beendete man mit 10,4 Prozent. Für diesen Aufstieg machen die übrigen Oppositionsparteien in erster Linie die gescheiterte Ampel verantwortlich.

Hofreiter: AfD ist „Handlanger von Trump, Musk und Putin“

Grünen-Politiker Anton Hofreiter, dessen Partei insbesondere von der Union zur Verantwortung gezogen wird, befürchtet sogar ein noch größeres Wählerpotential. Dieses könnte sich am Tag der Bundestagswahl offenbaren. „Die Gefahr ist immer da, dass rechtsradikale Parteien besser abschneiden als in den Umfragen, weil die Leute sich ja doch schämen, ihre Präferenz zu sagen“, so Hofreiter im „ntv Frühstart“. Dank des Wahlgrundsatzes der geheimen Wahl können sie dann „heimlich die Rechtsradikalen ankreuzen“.

Die AfD sei aber nicht nur eine rechtsradikale Partei, die unsere Demokratie zerstören will, sondern ihre Vertreter seien auch „die Handlanger von Trump, Musk und Putin“. „Das ist eine Truppe von Landesverrätern und die Partei gehört deswegen verboten“, sagt der 55-Jährige. Dessen müssen sich alle Wähler bewusst sein.

Seine Grünen, die im Wahltrend bei 13,1 Prozent stehen (minus 1,6 Prozent im Vergleich zu 2021), will Hofreiter derweil keinesfalls in die Opposition reden. „Das ist vollkommen offen. Das kommt am Ende auf das genaue Wahlergebnis und auf die anschließenden Verhandlungen an“, lautet seine Antwort mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der Union.

Ministerpräsident Söder, der sich vehement gegen Schwarz-Grün wehrt, hätte „schon alles in seinem Leben behauptet“. Sein Veto sei daher kein Hindernis. „Herr Söders Aussagen, glaube ich, nimmt niemand mehr ernst“, so Hofreiter.