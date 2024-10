Kamala Harris: Es läuft alles aus dem Ruder – Trump piesackt sie mit zwei Vorwürfen

Die US-Wahl am 5. November steht kurz bevor und es bleibt ein dramatisches Rennen um das Weiße Haus. Nach ihrer Ankündigung als Vizepräsidentin sorgte Kamala Harris schon für einen Siegesrausch bei den Demokraten. Doch mittlerweile konnte ihr Kontrahent Donald Trump aufholen. Das verdankt er nicht nur seiner McDonalds-Aktion, sondern auch Vorwürfen, die er gegen Harris streut.

Harris: Trump stürzt sich auf Burger-Aussage

Es sind Bilder wie aus einem Fiebertraum: Ex-Präsident Donald Trump steht mit Schürze in einem McDonalds und brutzelt Pommes. Sein PR-Auftritt in der Fast-Food-Kette wirkt bizarr, doch trotzdem versuchte der Republikaner eine Botschaft zu übermitteln: Im Gegensatz zu Kamala Harris habe er schon bei dem Schnellimbiss gearbeitet – sie angeblich nicht.

Harris hat im Zuge des US-Wahlkampfs nämlich verraten, dass sie in ihren Sommerferien Anfang der 80er-Jahre bei McDonalds gearbeitet habe. Doch es gibt Zweifel an ihrer Geschichte. Denn die Vizepräsidentin konnte dazu bisher keinerlei Belege, wie Fotos oder Gehaltsschecks, vorlegen. Der Burgergigant machte ebenso klar, dass es keine Unterlagen für ihre Filialen gibt, die bis in die frühen Achtziger zurückreichen.

Die fehlende Beweislage machte sich Trump zunutze. Mit seinem Auftritt wollte er zeigen, dass er im Gegensatz zu seiner demokratischen Gegenspielerin tatsächlich in der Küche stand. „Ich habe jetzt 15 Minuten länger als Kamala Harris bei McDonald’s gearbeitet“, sagte er, als er Kunden eine Pommes-Tüte überreichte.

Sender soll Interview manipuliert haben

Es ist aber nicht der einzige Vorwurf gegen Harris, den ihr Trump macht. Er und seine Anhänger beschuldigten den Sender CBS, absichtlich einen Ausschnitt aus einem Interview mit der Vizepräsidentin bearbeitet zu haben. Damit sollte sie angeblich kompetenter erscheinen.

In einer Vorschau, die einen Tag vor dem Interview ausgestrahlt wurde, war Harris zu sehen, wie sie eine Frage über Israel mit einem „Wortsalat“ beantwortete. Im eigentlichen Interview am nächsten Tag war ihre Antwort auf die gleiche Frage kürzer und prägnanter.

CBS wies Trumps Äußerungen zurück und bezeichnete sie als „falsch“. Bei Harris handelte es sich um dieselbe Frage und dieselbe Antwort. Lediglich ein anderer Teil der Antwort wurde in der finalen Fassung benutzt. „Der Teil ihrer Antwort war prägnanter, was Zeit für andere Themen in einem weitreichenden 21-minütigen Segment lässt“, so der Sender.