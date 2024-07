Kamala Harris: Unter der Gürtellinie! So will das Trump-Lager sie jetzt diffamieren

Die Republikaner um Donald Trump haben eine neue Gegnerin in der US-Wahl 2024: Kamala Harris! Ihr Alter, 59 Jahre, bietet anders als bei Joe Biden keine Angriffsfläche. Das Trump-Lager muss sich also eine neue Strategie einfallen lassen. Die ersten Attacken sind unter der Gürtellinie.

+++ Auch spannend: Trump: Düstere Prophezeiung für den Kandidaten – jetzt scheint sie sich zu erfüllen +++

Es wird versucht, Kamala Harris als Frau persönlich zu verunglimpfen. Auch ein älterer Interviewausschnitt von Trumps Vizepräsidenten-Kandidat J.D. Vance macht dabei die Runde.

„Gegacker“ von Kamala Harris bringt das Trump-Lager auf die Palme

So regt man sich bei Fox News und anderen republikanischen Medien und Seiten im Netz über die Art und Häufigkeit des Lachens von Harris auf, als würde es keine anderen gewichtigere Argumente geben.

+++ Interessant: Kamala Harris privat: Was du noch nicht über sie weißt +++

Das erinnert ein wenig an den Bundestagswahlkampf 2021, als es um ein unpassendes Lachen von Armin Laschet im Hochwasser-Gebiet ging. Hier aber stören sich die Republikaner allein schon an der demonstrativen Fröhlichkeit von Harris bei ganz normalen Auftritten. So spricht die reichweitenstarke Republikaner-Seite „RNC Research“ auf X von dem „Gegacker“ der Demokratin und postet dazu einen Clip.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Kinderlose Katzen-Frau“

Noch übler ist ein anderer Vorwurf, der sogar von Trumps Mitbewerber als Vizepräsident, J.D. Vance, in einem Fox-News-Interview geäußert wurde. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen aktuellen Ausschnitt. Er stammt aus der Zeit, als der rechtskonservative Moderator Tucker Carlson noch seine Show bei Fox News hatte. Kamala Harris sei wie eine dieser „kinderlosen Katzen-Frauen“, die unzufrieden seien mit ihrem eigenen Leben.

Mehr Themen für dich:

Die eigene Kinderlosigkeit von Harris (ihr Ehemann brachte zwei mittlerweile erwachsene Kinder mit in die Ehe), könnte nun also Thema im Wahlkampf werden, um die Kandidatin zu diffamieren. Allerdings sollten die Republikaner bedenken: Bisher hat noch kein US-Präsident zuvor ein Kind geboren…