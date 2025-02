Bleibt Habeck doch noch an der Spitze der Grünen? „Bist für viele ein Hoffnungsträger“

Zur Bundestagswahl war Robert Habeck das Gesicht des Wahlkampfs und Kanzlerkandidat von Bündnis 90/ Die Grünen. Doch nach der Wahlschlappe kündigte er an, Konsequenzen zu ziehen. Der Vizekanzler der Ampel-Koalition will keine führende Rolle mehr anstreben. Doch seine Ankündigung sorgt für Entrüstung bei den Fans des Politikers. Sie haben eine Petition gestartet, damit er weiter im politischen Rampenlicht bleibt.

Habeck kündigt Rückzug an

Nach der Bundestagswahl kündigte Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck an, er wolle keine wichtige Funktion in seiner Partei mehr ausfüllen. „Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben“, sagte er am Morgen nach der Wahl.

Seine Partei ist bei der Bundestagswahl auf 11,6 Prozent abgesackt. Bei der letzten Wahl 2021 waren es noch 14,7 Prozent. „Es war ein großartiger Wahlkampf“, sagte Habeck. Aber auch: „Es ist kein gutes Ergebnis, ich wollte mehr, und wir wollten mehr.“ Im Wahlkampf habe sich enorm viel „verschoben“, sagte Habeck.

Petition für Grünen-Politiker

Doch mit seinem angekündigten Rückzug tun sich viele seiner Anhänger schwer. Jetzt starteten sie eine Petition, die den Grünen-Politiker auffordern soll, an der Spitze der Partei zu bleiben. „Du bist für viele ein Hoffnungsträger. Und Hoffnungsträger dürfen nicht gehen, wenn sie am meisten gebraucht werden, sondern müssen Führung und Verantwortung übernehmen“, heißt es darin.

Noch hat der Ampel-Minister nicht auf die Petition reagiert. Er ging mit dem klaren Ziel ins Rennen, Bundeskanzler zu werden. Nach den ersten Ergebnissen sagte er: „Es ist kein gutes Ergebnis, ich wollte mehr, und wir wollten mehr.“ Die Zahl seiner Unterstützer ist aber groß. Fast 20.000 Unterschriften hat die Petition bereits erzielt.