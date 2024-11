Maischberger: Zoff in ARD-Talk über Robert Habeck – „Der ganze Dreck“

Kanzlerkandidat Robert Habeck und die brisante „Schwachkopf“-Affäre. Noch immer erregt sie vor der Bundestagswahl 2025 die Gemüter, besonders bei Grünen-Kritikern. Zwar ist mittlerweile durch die Staatsanwaltschaft Bamberg klargestellt worden, dass nicht der Anti-Habeck-Post ausschlaggebend war für die Hausdurchsuchung bei einem Rentner in Unterfranken, doch Maischberger-Gast Jan Fleischhauer wärmt das Thema in der Sendung vom 26. November nochmal auf.

In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger wirft er dem Vizekanzler vor, mit einer Doppelmoral aufzutreten und vollkommen überzogen Anzeigen gegen Bürger zu erstatten. Missachtet Habeck die Meinungsfreiheit?

Schließlich sei es nur um „eine Verballhornung einer Shampoo-Anzeige“ gegangen, die „ein armer Rentner“ im Netz gepostet habe, meint Fleischhauer. Die Reaktion von Habeck und des Staates zieht der „Focus“-Kolumnist dann polemisch durch den Kakao.

„Das ist deswegen so komisch, weil er ja auf der anderen Seite der sensible Robert ist, der jetzt überall zu den Leuten an den Küchentisch kommt und sagt: ‚Du darfst jetzt Robert zu mir sagen – ist das in Ordnung? Was macht das mit dir? Wie geht’s dir damit?‘ Der gleiche Mann, der dann wiederum die Polizei losschickt, um bei dem armen Rentner die Tür einzutreten!“

Jan Fleischhauer bei „Maischberger“ (ARD)