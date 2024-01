Habeck mit seinem „Ex“ bei Handball-EM erwischt: „Duo für 2025“

Die Handball-EM in Deutschland ist auch auf der Tribüne ziemlich spannend – und politisch! Beim Spiel gegen Nordmazedonien wurde Ehrengast Kanzler Scholz böse ausgepiffen vom Publikum. Bei der Begegnung gegen Frankreich tauchte nun Vizekanzler Robert Habeck auf der Tribüne auf – und auch dieser Auftritt sorgt nun für Wirbel.

Prompt gibt es wilde politische Spekulationen um einen schwarz-grünen Flirt mit Blick auf 2025.

Schwarz-grüner Flirt auf der Tribüne der Handball-EM

Der Ampel-Bundesminister präsentierte sich ziemlich innig mit seinem „Ex“. Gemeint ist sein früherer Regierungchef in Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Zusammen bildeten sie 2017 mit der FDP eine ziemlich reibungslos arbeitende Jamaika-Koalition auf Landesebene. CDU-Mann Günther wurde zum Ministerpräsidenten gewählt, Robert Habeck wurde sein Stellvertreter und Superminister für Energiewende, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Digitalisierung.

Die Verbundenheit der beiden Männern ist geblieben. Das sieht man deutlich auf den Fotos, die Habeck und Günther am Dienstagabend auf Instagram und Facebook posteten. Auf einem Foto strahlt der Grüne seinen CDU-Kollegen beseelt an. Bei einem anderen Selfie lächeln beide eng zusammensitzend ins Smartphone. Harmonie liegt in der Luft – ganz anders als in der kriselnden Ampel in Berlin!

Merkelianer sendet Botschaft an Merz – Habeck an Scholz und Lindner

Günther, der mit Wüst zu den Merkelianern innerhalb der CDU zählt und Parteichef Friedrich Merz distanziert gegenübersteht, sendet mit den Posts auf Instagram und Facebook auch ein politisches Signal ans Konrad-Adenauer-Haus.

Der Parteivorsitzende Friedrich Merz erklärte die Grünen im vergangenen Sommer zum „Hauptgegner“. Der Norddeutsche Günther regiert dagegen stabil mit Habecks Parteifreunden.

Auch Robert Habeck postet so ein Selfie bestimmt nicht ohne Hintergedanken. Für ihn bleibt Schwarz-Grün auch im Bund eine attraktive Koalitionsoption – spätestens nach der Neuwahl 2025. Ob es für ein Bündnis aus Union und Grünen rechnerisch reichen könnte, ist aktuell aber völlig unklar.

Reaktionen im Netz: „Regierungsbildungsselfie 2025-Edition?“

Bei vielen Followern von Habeck und Günther kommen die Bilder gut an. Einige Kommentare aus den Sozialen Netzwerken:

„Sehe ich das neue Duo 2025 im Bund? Kann ich mir in der Kombi gut vorstellen!“

„Grün/Schwarz-Duo für 2025!“

„Regierungsbildungsselfie 2025-Edition? Kanzler und sein Vize…“

„Diese beiden haben meinen ganzen Respekt! Einfach mal die Parteizugehörigkeit hinter sich lassen und andere Prioritäten setzen.“

„Ein tolles Zeichen, gerade jetzt, wo unsere Demokratie von Antidemokraten und Faschisten bedroht wird“

Doch es gibt auch kritische Töne im Netz. Sie kommen insbesondere von konservativen CDU-Anhängern, wie etwa „falscher Banknachbar“.

Auffällig jedenfalls: Für SPD-Innenministerin Nancy Faeser, die auf der anderen Seite neben Habeck saß, gab es kein Foto…