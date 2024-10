Habeck: ZDF-Moderatorin holt krasse Vorwürfe gegen ihn raus – „Will Ökodiktatur errichten“

Was war das denn das für ein Anti-Grünen-Sprech im „heute journal“? Im Interview mit Anton Hofreiter geht es um die Krise der Partei und dem wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Plötzlich holt Moderatorin Anne Gellinek krasse Vorwürfe hervor.

Einige Zuschauer sind empört über die Fragestellung. Auch Hofreiter rüffelt die Moderatorin direkt.

Habeck und das „verkorkste Heizungsgesetz“

Anton Hofreiter (54) stellt sich als Vertreter des linken Parteiflügels in einem Interview zur Krise seiner Partei im ZDF-„heute journal“. Moderatorin Gellinek will wissen, wie das mit Habeck als Kanzlerkandidat funktionieren soll, „wo er doch der Kandidat ist, der die Verantwortung für das verkorkste Heizungsgesetz trägt?“.

Der frühere Grünen-Fraktionschef Hofreiter räumt zwar ein, dass beim Gebäude-Energie-Gesetz einiges schief gelaufen sei. Doch es sei „geradezu absurd“, dass Habeck für eine Verbotspolitik stehen soll. Es gehe dem Vizekanzler nie darum, die Lebensführung des Einzelnen zu verändern, sondern durch Gesetze und Rahmenbedingungen Klimaschutz möglichst „einfach und nicht kompliziert“ zu gestalten, so der Parteikollege.

Krasse Vorwürfe im ZDF-„heute journal“: „Öko-Diktatur in Deutschland“

Dann die aufsehenerregende Attacke der ZDF-Moderatorin gegen Habeck und sein Heizungsgesetz:

„Aber würden Sie bestreiten, dass das Heizungsgesetz der Grund dafür ist, warum die Grünen das Image haben, eine Verbotspartei, eine Bevormundungspartei zu sein und eine Öko-Diktatur in Deutschland errichten zu wollen? Das war natürlich das Heizungsgesetz… „ ZDF-Moderatorin Anne Gellinek im „heute journal“

Hier muss Hofreiter erstaunt lächeln: „Naja, das sind ja jetzt Stichworte. Öko-Diktatur… “ Hofreiter verweist auf Überschwemmungen und andere Probleme des Klimawandels. Es sei eigentlich umgekehrt – man mache noch zu wenig Klimaschutz und sei zu weit hinten dran in der Industrie im internationalen Wettbewerb mit China und Co. „Man sollte diese Kulturkampfbegriffe von ganz Rechtsaußen nicht immer einfach so übernehmen. Das schadet am Ende allen“, ermahnt der Politiker dann die 62-Jährige.

ZDF-Zuschauer sauer: „Wiederholen von Latrinenparolen“

Das sehen auch ZDF-Zuschauer so. Auf Instagram findet man Kommentare wie: “Wann hören die endlich damit auf, diese Hetze und Verschwörungen zu reproduzieren?”

Ein anderer erboster „heute journal“-Zuschauer schreibt: “Journalismus als dümmliches Wiederholen von Latrinenparolen? Alleine die Behauptung, ein demokratisch beschlossenes Gesetz würde eine Öko-Diktatur bedeuten, ist ein Tiefpunkt.”