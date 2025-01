Habeck im Wahlkampf: Zuschauer bricht zusammen – er reagiert genau richtig

Schock-Sekunden auf einer Wahlkampfveranstaltung von Robert Habeck in Stuttgart. „Entschuldigung, irgendwas ist da passiert“, sagt Robert Habeck von der Bühne aus und blickt nervös in den hinteren Teil des Saales. Der Kanzlerkandidat der Grünen gastiert am Samstag in der Carl Benz Arena, als es zu einem medizinischen Notfall kam.

Offenbar ist ein Zuschauer kollabiert. In diesen Minuten zeigt Habeck seine größte Stärke: viel Empathie. Er findet die richtigen Worte in diesem Moment.

Schock-Moment im Publikum – „Irgendwas ist da passiert“

„Ich unterbreche mal ganz kurz“, sagt der 55-Jährige beunruhigt. Dann erklärt er den anderen Besuchern seiner Veranstaltung, dass es einen medizinischen Notfall im Saal gibt. Es wird mucksmäuschenstill. „Für die, die es nicht sehen können: Sanitäter ist am Ort.“ Dann bekommt er vom Einsatzort einen Daumen hoch gezeigt. „Ich soll weitermachen? Okay. Alle sind da fein?“, versichert sich der Grüne.

Es menschelt bei Habeck

Großer Applaus aus dem Publikum – und Habeck zeigt weiter feines Gespür: „Dann nutze ich die Gelegenheit: Danke an alle die, die diese Veranstaltung absichern. Danke an die Sanitäter, die hier sind. Die Polizisten, die hier sind. Die Polizisten, die draußen stehen.“ Dann schickte er noch gute Wünsche für die kollabierte Person hinterher: „Und wem immer es gerade nicht so gut ging: gute Genesung, gute Besserung! Da hinten ist bestimmt ganz viel zu essen, eine Liege und auch Wasser.“

Es menschelt also in der schwäbischen Halle. Das kann er, der Robert Habeck. Trotzdem scheint der Wahlkampf der Grünen nun festgefahren zu sein. In den Umfragen steht die Partei bei 12-14 Prozent. Zuerst versemmelt Habeck selbst seinen Vorschlag von Sozialversicherungsbeiträgen auf Kapitalerträge, weil er keine konkreten Zahlen nennt. Nun geht es um Asyl und Innere Sicherheit, die Debatte wird von AfD und Union dominiert. Die Grünen sind mit ihrem Kanzlerkandidaten scheinbar auf einem verlorenen Posten.