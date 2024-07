US-Amerikaner feiern Habeck ab – „Der echte Kanzler“

Ampel-Minister Robert Habeck musste hierzulande schon häufiger Kritik einstecken. Nicht zuletzt durch das umstrittene Heizgesetz. Doch in Amerika scheint man eine andere Sicht auf den Wirtschafts- und Klimaschutzminister zu haben. Das US-Medium „Politico“ hat nämlich ein Ranking der einflussreichsten Politiker in Europa veröffentlicht. Den ersten Platz konnte sich darin Habeck sichern! Im Magazin wird er als „der echte Kanzler“ bezeichnet.

Habeck ist der einflussreichste „Macher“

Im Ranking der einflussreichsten Politiker und „Macher“ in Europa des US-Mediums „Politico“ belegt Grünen-Politiker Robert Habeck den ersten Platz. Besonders durch den Umgang mit dem Ukraine-Krieg ist Habeck „der echte Kanzler“. Anders als Bundeskanzler Olaf Scholz war er maßgebend an der Frage beteiligt, wie weit die Sanktionen gegen Russland gehen sollen.

„Er übernahm auch die schwierige Aufgabe, herauszufinden, wie Deutschland genug alternative Energiequellen finden könnte, um den Winter zu überstehen, während es gleichzeitig darauf abzielte, seine Emissionen auf Netto-Null zu senken“, heißt es in der Begründung.

Noch dazu habe der Wirtschaftsminister deutlich mehr Charisma als Scholz und eine direkte Verbindung zu den Wählern. In emotionalen Videos richtet er sich an seine Follower und erklärt die Probleme in gewöhnlicher Sprache. All diese Punkte festigen seinen Ruf als Deutschlands beliebtester Politiker, so das Magazin weiter.

Grünen-Minister verliert an Beliebtheit

Doch „Politico“ stellt sich auch die Frage, wie lange Habeck das durchhalten kann. Denn der Grünen-Politiker verliere immer mehr an Beliebtheit. „Er hat die Bäcker des Landes wegen ihres Ausschlusses von Gassubventionen verärgert und zeigte sich nicht einfühlsam, als er im Fernsehen darauf angesprochen wurde“, rügt das Magazin. Doch solange die Deutschen und Europäer im Krisenmodus bleiben, können sie weiterhin auf den Vize-Kanzler setzen.

Doch vor Habeck steht noch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dieser führt die Liste der Politiker in diesem Jahr an und stehe über allen Kategorien. Spätestens nach dem Start des Ukraine-Krieges durch Russen-Herrscher Wladimir Putin habe Selenskyj Größe gezeigt. „Er ist eine Figur, der Europa vertraut – im Gegensatz zu den früheren Präsidenten der Ukraine“, begründet das Medium. Auch Putin ist in dem Ranking vertreten. Er erhält den letzten Platz als „Loser des Jahres“.