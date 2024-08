Bitterer Absturz für die Grünen – doch diese Partei ist auf einmal wieder erfolgreich

Die Sonntagsfrage hat gesprochen: Grüne stürzen ab – CDU jubelt! Der Deutschlandtrend schockiert die Ampel: Die Grünen befinden sich weiter im freien Fall, doch die CDU kann triumphieren.

Sollen Sahra Wagenknecht und Friedrich Merz plötzlich die große Hoffnung auf dem politischen Parkett sein, während die FDP mit der Fünfprozenthürde kämpft? So sehen die Deutschen ihre Parteien.

Die Grünen auf Talfahrt – auch die AfD verliert

Die ARD hat den Deutschlandtrend mit der Sonntagsfrage veröffentlicht. Dabei werden die Teilnehmenden gefragt, wen sie wählen würden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Zu den Verlierern der letzten Sonntagsfragen zählen immer wieder die Ampel-Parteien. Ganz besonders trifft es dieses Mal die Grünen: Diese verlieren im Vergleich zum Juli einen weiteren Punkt und stehen somit bei 12 Prozent.

Das ist der schwächste Wert der Partei seit April 2018. Bereits bei der Europawahl 2024 war die Partei nahezu auf ihre Stammwählerschaft zusammengeschmolzen.

Die anderen Ampelparteien haben auch nicht viel zu lachen. Die SPD erhält im Vergleich zum letzten Monat immerhin einen Prozentpunkt mehr und landet auf 15 Prozent. Auch der Koalitionspartner der Grünen, die FDP, stagniert bei 5 Prozent, würde also gerade so die Hürde in den Bundestag schaffen. Nur jeder fünfte Deutsche ist sehr zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Dieser Wert ist seit Juli konstant. Eher nicht bis ganz unzufrieden sind 79 Prozent der Deutschen.

Ampel in der Krise – Merz und Wagenknecht im Aufwind!

Die beliebtesten Politiker sind der Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr Parteikollege, der Vizekanzler Robert Habeck. Die Oppositionspartei AfD verliert einen Punkt und fällt auf 16 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die neue Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) steigerte sich hingegen ein weiteres Mal um einen Prozentpunkt und erreicht so 9 Prozent.

Erstaunlicherweise ist die CDU der klare Sieger in der Sonntagsfrage. Sie ist eine der Parteien, die offene Baustellen wie Digitalisierung, Wohnungsmangel und Schienennetz an die Ampel vererbt hat – Themen, für die diese von den Wählern abgestraft wird. Unions-Fraktionschef Friedrich Merz erfreut sich noch höherer Beliebtheit als im letzten Monat (34 Prozent finden seine Arbeit gut), die Mehrheit von 57 Prozent ist jedoch noch immer unzufrieden mit seiner Arbeit.