Grünen-Abgeordneter wird von Raab veräppelt – und reagiert prompt

Bei der Kanzlerwahl von Friedrich Merz fiel Grünen-Politiker Timon Dzienus mit einem ungewöhnlichen Auftritt auf. Der 28-Jährige saß einsam im leeren Plenarsaal, schaute auf sein Handy und trug einen riesigen Rucksack auf dem Rücken. Die Szene sorgte nicht nur in sozialen Medien für Aufsehen, sondern landete auch im Visier von Entertainer Stefan Raab. Dzienus ließ das aber nicht lange auf sich sitzen und meldete sich zu Wort.

Grünen-Abgeordneter fällt mit Rucksack auf

Timon Dzienus, 28 Jahre alt und frisch im Bundestag, sorgte mit seinem Rucksack für Spekulationen. In der Phoenix-Übertragung rätselten die Kommentatoren live über den Inhalt. „Wie hat der so viel Gepäck in den Plenarsaal bekommen?“, fragte ein Moderator. Die Kollegin scherzte: „Das ist die Verpflegung für eine Nacht.“

Im Netz verbreiteten sich die Bilder schnell. Zahlreiche Nutzer machten sich mit Memes über den Rucksack lustig. Auch Stefan Raab griff die Szene in seiner inzwischen abgesetzten Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ auf. Mit gewohntem Spott kommentierte er: „Da hat der Grüne einfach seinen kompletten Hausstand mitgebracht in den Bundestag.“

Dzienus klärt über Rucksack-Inhalt auf

Der Grünen-Abgeordnete selbst nahm es sportlich und klärte auf, was sich in seiner Tasche befand. „Viele spekulieren, was ich im Rucksack hatte. Einfach nur meinen Laptop, einen Pullover und meine Trinkflasche“, erzählt Dzienus in einem Video in den sozialen Medien. Die Memes nehme er mit Humor.

Der Grünen-Mann war während der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler vor rund zwei Wochen im Plenum. Merz hatte im ersten Wahlgang keine Mehrheit erreicht, setzte sich aber im zweiten Durchgang durch und wurde schließlich zum Kanzler gewählt.