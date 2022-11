Grüne: Umfrage-Klatsche! Partei schreckt immer mehr Menschen ab

Die Grünen polarisieren immer mehr: Sie werden teilweise als neue Volkspartei gesehen und liegen vor allem in Universitätsstädten teilweise vor CDU und SPD. Andererseits jedoch gibt es, neben der AfD, wohl gerade keine Partei in Deutschland, der so viel Abneigung entgegenschlägt.

Nun unterstreicht das eine neue Umfrage von INSA. Demnach werden die Grünen in weiten Teilen der Bevölkerung immer unbeliebter.

Die Grünen sind für viele ein No-Go

Du kennst die Sonntagsfragen: Welche Partei würdest du wählen, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre? Bei diesen Umfragen kommen die Grünen aktuell auf Werte zwischen 17,5 bis 22 Prozent – je nach Institut. Das wäre mehr als bei der Bundestagswahl 2021, da kam die Truppe rund um Annalena Baerbock, Ricarda Lang und Robert Habeck auf 14,8 Prozent.

Doch neben dieser gewöhnlichen Sonntagsfrage gibt es auch noch eine alternative Sonntagsfrage: Könnten Sie sich vorstellen, diese Partei zu wählen? Hiermit soll ermittelt werden, welches Potenzial eine Partei überhaupt maximal hätte. Und hier wird es nun ganz besonders spannend, wenn man auf die Grünen blickt.

In der aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA sagen nämlich 38 Prozent der Deutschen, sie könnten sich unter keinen Umständen vorstellen, für die Grünen zu stimmen. Für mehr als jeden Dritten sind die Grünen also ein No-Go.

Nur die AfD noch unpopulärer als die Grünen

Zum Vergleich: Nur 21 Prozent der Deutschen könnten sich nicht vorstellen, ihr Kreuz bei der SPD zu machen. Bei der Union sind es 22 Prozent, bei der FDP 26 Prozent. Die Grünen sind sogar unbeliebter als die Linkspartei. Hier schließen 36 Prozent kategorisch eine Wahl dieser Partei aus. Spitzenreiter bei dieser Meinungsabfrage ist die AfD: 63 Prozent würden die Rechtsradikalen niemals wählen.

Weitere aktuelle Nachrichten:

Zurück zu den Grünen: Tatsächlich schreckt die Partei derzeit immer mehr Menschen ab. Noch im Sommer sahen ihre Werte besser aus. Im Mai und Juni schlossen nur 28 Prozent aus, jemals Grüne zu wählen. Robert Habeck und Annalena Baerbock waren zu diesem Zeitpunkt besonders populär.