Grünen-Parteitag: Rekord-Andrang wegen Habeck – hier war alles sofort vergriffen

Auf dem Grünen-Parteitag gibt es viele Reden und Abstimmungen. Der neue Vorstand sowie der Kanzlerkandidat werden gewählt. Da tut es gut, wenn es neben der trockenen Politik auch lustige Events gibt. So war zumindest der Plan. Doch ein Engpass behindert die Habeck-Fans dabei erheblich.

Grüne setzen auf Freundschaft – doch ein kleines Detail sorgt für Probleme. Ausgerechnet ein kreatives Highlight stößt auf Schwierigkeiten. Woran scheitert die Aktion?

Kreativer Engpass beim Grünen-Parteitag: Was fehlt hier bloß?

Wer schon einmal auf einem Parteitag war, weiß: Da gibt es mehr als nur trockene Verhandlungen. Politische Gruppen und auch Wirtschaftsvertreter versuchen bei einer Ausstellung, die meist nah beim Plenarsaal stattfindet, mit Politikern und Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Beim Grünen-Parteitag gibt es einen ganz besonderen Stand. Was dort angeboten wird, überrascht zunächst. An einem Stand der Grünen werden Perlen und Schnüre angeboten, mit denen man sich Armbänder mit Schriftmotiv fädeln kann.

Diese Armbänder sind gerade schwer in Mode – Taylor Swift hatte in diesem Sommer einen Hype um die sogenannten „Friendship Bracelets“ ausgelöst. Nun können sich die Besucher des Grünen-Parteitags also auch passende Freundschaftsbändchen fädeln, doch dabei gibt es ein Problem.

Andrang beim Bändchen-Basteln auf dem Grünen-Parteitag. Foto: Redaktion DerWesten

Partei ohne E und ohne R

Ein Mitarbeiter des Standes berichtet unserer Redaktion: „Es läuft ganz gut an. Es kommen viele Interessierte vorbei, die mitmachen wollen.“ Dabei kam es aber bereits früh am Tag zu einem Engpass: Das E und das R sind vergriffen. Der Grüne-Mitarbeiter: „Die waren tatsächlich als Erstes weg. Die Leute fragen auch, wo R und E sind.“

Das beliebteste Motiv beim Fädeln beim Grünen-Parteitag ist kaum überraschend: “Kanzler-Era” und “Team Habeck”, so der Mitarbeiter. Auch “Grüne” wird viel gefädelt. Alles lustige Slogans – verzichtet man auf E und R.