Grünen-Parteitag in Bonn: Atomstreit droht Ampel zu zerreißen – findet Habeck einen Ausweg?

In der alten Hauptstadt Bonn treffen sich die Grünen zu einer mit Spannung erwarteten Bundesdelegiertenkonferenz. Ukraine-Krieg mitsamt den Waffenlieferungen in das Krisengebiet, drohende Rezession, die Inflation von 10 Prozent, Energiepreiskrise und vor allem der Koalitionsstreit um die Atomenergie beherrschen im Vorfeld die Schlagzeilen. Die Regierungspartei muss Antworten finden auf die drängenden Fragen der Zeit – und genau dieses Motto hat der Parteitag auch: „Wenn unsere Welt in Frage steht: Antwort“.

Zu später Stunde am Freitagabend wird Vizekanzler Robert Habeck im World Conference Center in Bonn vor den 817 Delegierten sprechen. Zum ersten Präsenz-Parteitag seit 2019, seit den Corona-Jahre. Und es wird gleich brisant!

Der Grünen-Parteitag in Bonn im Newsblog

18.24 Uhr: Ricarda Lang heizt ein – „Karren aus dem Dreck ziehen“

Parteichefin Ricarda Lang heizt den Parteitag ein. „Wer sich in den Sturm stellt, der kann auch mal nass werden“, so Lang. Man dürfte sich aktuell nicht wegducken, sondern müsse Verantwortung übernehmen, schwört sie die Halle ein. Man müsse die verfehlte fossile Energiepolitik der Großen Koalition korrigieren. Die Politiker der Union sollten nicht „besserwisserisch“ daneben stehen, während die Grünen „den Karren aus dem Dreck ziehen“, fordert sie unter großem Applaus der Delegierten. Der Union wirft sie weiter vor, vor der Landtagwahl in Niedersachsen rechte Narrative und russische Propaganda verbreitet zu haben. Es sei sei gut, dass Friedrich Merz keine Verantwortung in diesem Land habe, posaunt sie unter dem Jubel der Basis.

Den berühmtesten Satz von Altkanzlerin Angela Merkel wandelt sie ab, indem sie ihn erweitert. Es gelte nun: „Wir schaffen das, weil wir handeln!“

Ricarda Lang fordert an die Adresse der FDP ein Tempolimit auf Autobahnen und ein Ende der „Nein-Sager in Ministerien“ für mehr Klimaschutzpolitik. Man brauche „Regierungspartner, die auch mal Ja sagen“. Die FDP würde den Grünen hier freilich das Nein zu längerer AKW-Nutzung entgegenhalten.

Zum Ende ihrer Rede richtet Lang eine Kampfansage an aggressive Wut-Demonstranten und die AfD. Deutschland lasse sich nicht spalten, „und wir werden nicht weichen, denn wir werden gebraucht“. Als sie dafür erneut einen kräftigen Applaus bekommt, ergänzt sie: „Ich gehe mal von der Bühne, bevor ich anfange zu heulen“. Diese Rede ist definitiv Balsam für die grüne Seele.

16.40 Uhr: Stürmischer Empfang für die grünen Delegierten

Vor dem World Conference Center in Bonn haben sich einige Demonstranten eingefunden, die den Delegierten der Grünen ihre Botschaften mit auf den Weg geben. Vehemente Kritiker der Waffenlieferungen an die Ukraine haben sich versammelt, ebenso strikte AKW-Gegner und Vertreter von Fridays for Future, die sich für den Verbleib der Ortschaft Lützerath stark machen.

In der Kohle-Einigung zwischen der schwarz-grünen Landesregierung und dem Energiekonzern RWE wurde entschieden, dass Lützerath den Baggern weichen muss. Dieses Thema könnte besonders am Sonntag, dem finalen Tag des Parteitags, noch für hitzige Diskussionen sorgen. Dann spricht auch auch FFF-Frontfrau und Grünen-Mitglied Luisa Neubauer.

Demonstranten vor dem grünen Parteitag in Bonn. Foto: Marlen Schubert

16.20 Uhr: Atomstreit der Ampel ist bestimmendes Thema vor dem Grünen-Parteitag

Um kurz nach 16 Uhr ging es los mit dem Parteitag der Grünen in Bonn. Parallel ist der Ampel-Streit um die Atomkraftwerke noch nicht beigelegt. Die SPD macht Druck. Parteichef Lars Klingbeil sagte bei „Markus Lanz“ am Donnerstagabend: „Ich will, dass das in dieser Woche abgeräumt wird.“ Und zwar unideologisch. Eine Spitze des Sozialdemokraten an die Adresse der Grünen?

Die FDP will durchsetzen, alle alle drei verbliebenden und noch aktiven Atomkraftwerke, also auch das im Emsland, über den 31. Dezember im Betrieb bleiben. Mehr noch: Die Liberalen verlangen sogar, dass Deutschland neue Brennelemente bestellt und die AKW angesichts der Gas- und Stromkrise bis mindestens 2024 am Laufen hält. Die Grünen sagen Stopp! Neue Brennelemente werde es mit ihrer Partei nicht geben, machte Vorsitzende Ricarda Lang im Vorfeld des Parteitreffens im Bayerischen Rundfunk klar.

Die Parteispitze will, dass nur die beiden süddeutschen AKW Isar 2 (Bayern) und Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg) als Notreserve für den Winter zur Verfügung stehen. Ein Streckbetrieb bis spätestens Mitte April 2023. Und dann Ende! Dies sei „ein guter Kompromiss“, findet Lang an die FDP gerichtet.

Wie die Ampel den grundsätzlichen Konflikt lösen will, steht in den Sternen. Durch die jüngsten Wahlpleiten will die FDP einen Erfolg vorweisen, doch auch die grüne Basis wird nicht abweichen wollen vom Anti-AKW-Kurs als DNA der Partei. Auch wenn selbst Greta Thunberg lieber auf aktive Atomkraftwerke als auf die Reaktivierung von Kohlekraftwerke setzen würde.

Ob die Antwort auf den Ampel-Zoff ausgerechnet auf dem Grünen-Parteitag gefunden werden, ist unwahrscheinlich. Wie sehr der Ampel-Streit am Nervenkostüm von Energieminister Habeck nagt, war bei seinem Interview in den ARD-Tagesthemen zu sehen.