Greta Thunberg: Ihre Schwester hat sich verwandelt – neuer Name, freizügige Outfits

Bea Ernman, früher als Beata Thunberg bekannt, hat sich entschieden, ihren eigenen Weg abseits von Greta Thunberg zu gehen. Als Schwester von Greta Thunberg stand sie jahrelang im Schatten der berühmten Klimaaktivistin. Viele Menschen kannten Bea vor allem als „die kleine Schwester von Greta Thunberg“.

Um sich von Greta Thunberg abzugrenzen, wählte Bea einen neuen Künstlernamen. Sie trägt nun den Nachnamen ihrer Mutter, Malena Ernman, die selbst als Opernsängerin und Eurovision Song Contest-Teilnehmerin bekannt ist.

Hautenge Outfits und blondierte Haare: Neues Image der Thunberg-Schwester

So will Bea ihre eigene Karriere starten und sich vom Image ihrer Schwester Greta Thunberg lösen. Bea Ernman möchte als Sängerin in der schwedischen Musikszene durchstarten. Ihr Stil ist dabei auffällig und selbstbewusst: Auf Instagram zeigt sie sich in Netzstrümpfen und hautengen, freizügigen Outfits. Sie präsentiert sich mit einer ganz neuen Optik, unter anderem mit blondierten Haaren.

Greta-Schwester trat bereits mit der Mutter auf

Die Vergangenheit von Bea Ernman ist von schwierigen Erfahrungen geprägt. Sie leidet an ADHS und wurde in ihrer Kindheit gemobbt. Schon mit 13 Jahren trat Bea im schwedischen Fernsehen auf und wurde sofort als Riesentalent gefeiert.

Ihre Entwicklung zu einer eigenständigen Künstlerin zeigt, wie entschlossen sie ist, das Negativ-Image von Greta Thunberg hinter sich zu lassen. In einem Musical über Édith Piaf spielte sie die junge Piaf an der Seite ihrer Mutter. Sie singt auf Französisch und Schwedisch, folgt also auch inhaltlich eigenen Wegen.

Trotz ihres künstlerischen Fokus ist Bea Ernman auch sozial engagiert. Auf Instagram nutzt sie ihre Reichweite, um sich für den Schutz junger Mädchen einzusetzen. Sie fordert ein Ende von Missbrauch durch ältere Männer und spricht offen über ihre eigenen Erfahrungen. Die Geschichte von Bea Ernman zeigt, wie groß der Einfluss von Greta Thunberg auf das Leben ihrer Schwester war. Nun aber betont Bea, dass sie ihren eigenen Weg gehen will – unabhängig vom Schatten von Greta Thunberg und voller Hoffnung auf eine erfolgreiche Musikkarriere.

