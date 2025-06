Rente: Ermäßigte oder gar keine GEZ-Gebühr mehr – so geht’s!

Menschen in Rente können sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen, der umgangssprachlich weiterhin GEZ-Gebühr genannt wird. Besonders für Rentner mit niedrigem Einkommen ist es wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten es gibt, den Beitrag zu reduzieren oder sich sogar vollständig befreien zu lassen.

Insgesamt gibt es drei Wege, wie Menschen in Rente die GEZ-Gebühr einsparen können. Auf diese Weise können Menschen mit einer kleinen Rente etwas finanziellen Spielraum gewinnen. Wir klären dich auf!

+++ Auch spannend: GEZ-Hammer! Enorm viele Haushalte verweigern die Zahlung an ARD und ZDF +++

Drei Wege, um die GEZ-Gebühr zu sparen

Eine Möglichkeit ist ein Nachweis über den Bezug der Grundsicherung im Alter. Allein das betrifft schon rund 740.000 Seniorinnen und Senioren. Sie alle können sich von der Rundfunkbeitragspflicht befreien lassen, weil ihre Rente nicht ausreicht, um ihren Lebensunterhalt zu decken. Viele Rentner wissen aber gar nicht, dass diese Option besteht, um ihre finanzielle Belastung zu senken.

Die zweite Möglichkeit besteht für Menschen mit einem schweren Behinderungsgrad. Hier ist eine Ermäßigung auf einen GEZ-Beitrag von 6,12 Euro pro Monat möglich (statt 18,36 Euro), was einem Drittel des regulären Betrages entspricht. Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 80, die nicht an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen können, können diese Ermäßigung beantragen. Auch seh- oder gehörbehinderte Personen, die trotz Hörhilfen nur eingeschränkte Kommunikation haben, werden berücksichtigt. Erforderlich ist das Merkzeichen „RF“ im Schwerbehindertenausweis, das beim Versorgungsamt zu beantragen ist.

Darüber hinaus kann eine Befreiung von der GEZ-Gebühr auch bei schweren Krankheiten als Härtefall beantragt werden. Dazu zählen fortgeschrittene Demenz, schwerer Autismus oder Wachkoma. Diese außergewöhnlichen gesundheitlichen Zustände machen es den Betroffenen oft unmöglich, Rundfunksendungen zu nutzen. Daher bietet der Rundfunkbeitrag in solchen Härtefällen Entlastungsmöglichkeiten.

Kein Rundfunkbeitrag: Ersparnis in der Rente

All diese Möglichkeiten sind für die Mehrheit der Menschen in Rente kein Weg. Aber Zehntausende oder noch mehr könnten sich so von der GEZ-Gebühr befreien lassen, die es bisher noch nicht nutzen.

Weitere Nachrichten für dich:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.