Gehalt: Mercedes mit Sparzwang – trotzdem winkt Mitarbeitern Rekordsumme

Deutschland hängt seit zwei Jahren in der Rezession fest, die Konsequenzen sind über sämtliche Branchen hinweg spürbar. Zahlreiche große Konzerne müssen Kapazitäten streichen und den Mitarbeitern das Gehalt kürzen oder sie sogar entlassen.

Union und SPD wollen der Wirtschaft mit ihrem Finanzpaket wieder auf die Beine helfen, kurzfristig dürfte sich diese Wirkung jedoch nicht entfalten. Auch Autobauer Mercedes muss Sparmaßnahmen treffen.

Bis 2027 will der DAX-Konzern knapp fünf Milliarden Euro einsparen. Hierfür will man vor allem die Verwaltungsstellen minimieren – und setzt dabei auf eine Korrektur in puncto Gehalt oder eine gänzliche Streichung von Stellen. Betriebsbedingte Entlassungen will Mercedes nicht durchdrücken, vielmehr forcieren die Stuttgarter freiwillige Kündigungen. Das berichtet das Handelsblatt.

Abfindung: Bei hohem Gehalt winken bis zu 500.000 Euro

Der groß angelegte Abbau soll demnach mehr als 30.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen betreffen. Durch eine Betriebsvereinbarung ist ein Großteil von ihnen bis Ende 2034 jedoch vor Kündigungen geschützt, weshalb ihnen, unabhängig der Unternehmensentwicklung, die kommenden neun Jahre ein von Mercedes gezahltes Gehalt winkt.

Aus diesem Grund will man seine Mitarbeiter mit einem lukrativen Abfindungsangebot zur freiwilligen Kündigung motivieren. Laut dem Handelsblatt ist dieses Angebot insbesondere für langjährige Mitarbeiter attraktiv gestaltet, da vor allem sie Verträge mit einem hohen Gehalt besitzen.

Beispielsweise können Teamleiter, die ein Bruttomonatsgehalt von 9.000 Euro bekommen und seit 30 Jahren im Unternehmen sind, eine Abfindung von bis zu 500.000 Euro erhalten. Das geht aus einer Beispielrechnung hervor. Eine Sachbearbeiterin mit 20-jähriger Betriebszugehörigkeit und einem Brutto-Gehalt von 7.500 Euro könnte eine Abfindung von mehr als 300.000 Euro erhalten. Einem Mitte-Dreißigjähriger Arbeitnehmer mit 6.000 Euro Gehalt könnte Mercedes bis zu 100.000 Euro für seine Kündigung zahlen.

Die Konditionen sind bis zum 31. Juli gültig. Das gesamte Abfindungsprogramm ist bis März 2026 ausgelegt.