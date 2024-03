Gehalt: In DIESEM Sektor wird zu wenig bezahlt – ist dein Job dabei?

Werde ich angemessen bezahlt? Diese Frage treibt viele Arbeitnehmer um. Besonders in manchen Branchen scheint das Verhältnis zwischen Arbeitslast und Verantwortung auf der einen Seite und dem Gehalt auf der anderen nicht zu passen.

+++ Auch interessant: Gehalt: DAS verdienen Hausärzte! Findest du es angemessen? +++

Eine neue Lohn-Studie zeigt nun, welche Berufe das speziell betrifft.

Gehalt im Vergleich 17 Prozent zu niedrig

Die Studie „Vor dem Kollaps? Beschäftigung im sozialen Sektor“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und des Deutschen Roten Kreuzes beschäftigt sich mit den Unterschieden beim Einkommen im sozialen Sektor und in anderen Bereichen. Die gute Nachricht: Die Gehälter im sozialen Bereich haben aufgeholt. Die schlechte Nachricht: Die Differenz liegt bei immer noch 17 Prozent.

Gehalt.de kununu.de Altenpfleger/in 35.651 – 43.333 € 38.400 € Krankenpfleger/in 31.135 – 43.536 € 42.100 € Sozialpädagoge/in 30.696 – 42.127 € 43.800 € Erzieher/in 32.288 – 39.399 € 38.100 € Brutto-Durchschnittsgehälter im Jahr (Vollzeit) laut Vergleichsportalen

Mit anderen Worten: Wer im sozialen Sektor arbeitet, verdient fast ein Fünftel brutto weniger als Vollzeitbeschäftigte in anderen Bereichen. Besonders bei einer hohen Qualifikation der Beschäftigten ist der Unterschied gravierend. Hier sind es 32 Prozent weniger Gehalt!

Es gibt eine „Care Pay Gap“

In Anlehnung an die „Gender Pay Gap“, also die weiterhin bestehende Schere zwischen dem Lohn von Frauen und Männern, sprechen die Autoren der Studie von einer „Care Pay Gap“.

Mehr Themen für dich:

Insbesondere angesichts des demografischen Wandels wird dieser Unterschied beim Gehalt zu einem Problem. Berufe in der Pflege oder Kinderbetreuung, in denen heute schon Fachkräftemangel herrschen, sollten vor allem mit einer höheren Entlohnung attraktiver gemacht werden.